На Украине погиб пятый доброволец из Эстонии

На Украине погиб пятый эстонский доброволец, сражавшийся против российских войск, пишет в четверг Postimees.

25-летний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области неподалеку от города Боровая в районе реки Оскол. О его гибели в четверг сообщили сослуживцы из украинской 3-й штурмовой бригады.

Ало, уроженец Пярну, присоединился к Вооруженным силам Украины этой зимой. В известной 3-й штурмовой бригаде он служил в недавно созданном международном батальоне.

27 мая, в день своего рождения, Ало впервые отправился на боевое задание. На этой неделе его сослуживец сообщил брату, что неделю назад эстонец погиб в бою.​

Старший брат Ало, Тимо, рассказал Postimees, что, по словам сослуживца, российские военные неожиданно атаковали их отступающую группу с тыла. Ало получил осколочные ранения от гранаты, сброшенной с дрона, и спасти его не удалось. Из-за внезапного нападения забрать тело Ало не было возможности. Официально он числится пропавшим без вести.

С февраля 2022 года, с начала полномасштабного нападения России на Украину, в боях за Украину погибли уже пять эстонских добровольцев.​

Первым из эстонцев, погибших за свободу Украины, стал бывший разведчик Иво Юрак - он пал 7 марта 2023 года под Бахмутом. Танель Криггул погиб в Донецкой области 30 сентября того же года во время атаки дрона. 21 июня прошлого года в Харьковской области погиб Мартин Яэгер, который также воевал в 3-й штурмовой бригаде. В марте этого года пропал без вести 31-летний уроженец Пярну, вступивший в Украинский иностранный легион. С большой вероятностью он также погиб.

Ало оказался самым молодым из эстонских добровольцев, погибших на Украине. Он не был профессиональным военным, но, по словам брата, обладал сильной мотивацией поддержать украинцев. "Он поехал ради этих людей, чтобы помочь им. Он чувствовал, что должен туда поехать", - рассказал брат Тимо.​

Особенно Тимо запомнились слова Ало, когда тот рассказал о своем решении отправиться в Украину: "Вдруг мое присутствие поможет кому-то выжить".

Известный волонтер Антс Пуннинг рассказал, что перед отъездом Ало обратился к нему за советом. "Я составил ему подробный список вещей, необходимых в поездке, и пригласил на краткий курс, где с помощью airsoft мы планировали обучить его обращению с разными видами оружия и тактике ближнего боя. К сожалению, реализовать это не удалось", - сказал Пуннинг.​

Пуннинг напоследок пожелал Ало вернуться домой живым. "Вернусь. Договорились", - ответил Ало.