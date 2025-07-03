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На Украине погиб пятый доброволец из Эстонии 6 962

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
Postimees
На Украине погиб пятый доброволец из Эстонии

На Украине погиб пятый эстонский доброволец, сражавшийся против российских войск, пишет в четверг Postimees.

25-летний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области неподалеку от города Боровая в районе реки Оскол. О его гибели в четверг сообщили сослуживцы из украинской 3-й штурмовой бригады.

Ало, уроженец Пярну, присоединился к Вооруженным силам Украины этой зимой. В известной 3-й штурмовой бригаде он служил в недавно созданном международном батальоне.

27 мая, в день своего рождения, Ало впервые отправился на боевое задание. На этой неделе его сослуживец сообщил брату, что неделю назад эстонец погиб в бою.​

Старший брат Ало, Тимо, рассказал Postimees, что, по словам сослуживца, российские военные неожиданно атаковали их отступающую группу с тыла. Ало получил осколочные ранения от гранаты, сброшенной с дрона, и спасти его не удалось. Из-за внезапного нападения забрать тело Ало не было возможности. Официально он числится пропавшим без вести.

С февраля 2022 года, с начала полномасштабного нападения России на Украину, в боях за Украину погибли уже пять эстонских добровольцев.​

Первым из эстонцев, погибших за свободу Украины, стал бывший разведчик Иво Юрак - он пал 7 марта 2023 года под Бахмутом. Танель Криггул погиб в Донецкой области 30 сентября того же года во время атаки дрона. 21 июня прошлого года в Харьковской области погиб Мартин Яэгер, который также воевал в 3-й штурмовой бригаде. В марте этого года пропал без вести 31-летний уроженец Пярну, вступивший в Украинский иностранный легион. С большой вероятностью он также погиб.

Ало оказался самым молодым из эстонских добровольцев, погибших на Украине. Он не был профессиональным военным, но, по словам брата, обладал сильной мотивацией поддержать украинцев. "Он поехал ради этих людей, чтобы помочь им. Он чувствовал, что должен туда поехать", - рассказал брат Тимо.​

Особенно Тимо запомнились слова Ало, когда тот рассказал о своем решении отправиться в Украину: "Вдруг мое присутствие поможет кому-то выжить".

Известный волонтер Антс Пуннинг рассказал, что перед отъездом Ало обратился к нему за советом. "Я составил ему подробный список вещей, необходимых в поездке, и пригласил на краткий курс, где с помощью airsoft мы планировали обучить его обращению с разными видами оружия и тактике ближнего боя. К сожалению, реализовать это не удалось", - сказал Пуннинг.​

Пуннинг напоследок пожелал Ало вернуться домой живым. "Вернусь. Договорились", - ответил Ало.

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#эстония #война в украине
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(6)
  • F
    FOXBAT
    4-го июля

    Там он и останется гнить для ворон..... Солдат удачи...

    23
    0
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Вообще то,если честно,то в войне на Украине все наемники,воюющие за деньги,а не за идеологию. Россияне ж тоже не бесплатно воюют.800 тыс.зарплата теперь,хотя совсем недавно была 200 тыс.рублей. Видимо,даже за 200 тыс.уже умирать никто не хочет.А на Украине вообще отлавливают как бродячих собак. Одни:Мы защищаем Родину...за деньги. Другие:Мы боремся за русский мир,против НАТО и сатанизма. ..за деньги. Это в начале были в России добровольцы,которые верили в идею-теперь их нет,а есть контракт и 800 тыс.рублей каждый месяц,потому что за прежние 200 уже умирать никто не хочет,а наемники все равно за какой мир сражаться-русский,гусский или тунгусский . Как было похрен латышским красным стрелкам ,которые были первыми наемниками у власти Лейбы Бронштейна в России и получали 10 рублей в месяц.

    8
    9
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июля

    Ещё на одну мразь, которая зарабатывает на убийствах, стало меньше на Земле.

    41
    2
  • Д
    Дед
    3-го июля

    Все истинные патриоты должны доказать свою патриотичность на Украине.

    41
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июля

    Наконец-то начали снова писать правильно: НА Украине.

    36
    2
  • Ч
    Чангл
    3-го июля

    Не доброволец, а наемник

    65
    1
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