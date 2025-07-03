Оружие для Киева: в Конгрессе США просят прояснить ситуацию

Член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) официально попросил Белый дом и Министерство обороны провести экстренный брифинг, чтобы прояснить ситуацию в связи с сообщениями о заморозке Пентагоном части поставок вооружений Киеву. Фицпатрик в среду, 2 июля, разместил копию своего письма в соцсети X.

По словам законодателя, он надеется, что соответствующие инстанции изучат запасы оружия и боеприпасов и убедятся, что "Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены делу предоставления Украине ресурсов, которые ей срочно необходимы для защиты своего народа и поддержания дела свободы".

Республиканец напомнил, что Россия проводит крупнейшую воздушную атаку с начала войны, за неделю выпустив более 500 единиц боеприпасов по мирным объектам в Украине.

"Украинские войска не только защищают свою родину - они держат линию фронта свободы. В защите свободы не может быть полумер. Мы должны, как и всегда, отстаивать мир через силу", - написал политик.

Пентагон: Реализуем программу "Америка превыше всего"

Между тем представитель военного ведомства Шон Парнелл заявил на брифинге, что Минобороны анализирует свои возможности, чтобы убедиться, что при оказании помощи другим странам США "не ущемляют себя".

"Этот анализ возможностей... проводится, чтобы обеспечить соответствие военной помощи США нашим оборонным приоритетам", - указал он. "Мы рассматриваем это как здравый, прагматичный шаг на пути к созданию системы оценки того, какие боеприпасы и куда направляются", - добавил Парнелл.

По словам чиновника, такая оценка поможет президенту США Дональду Трампу и министру обороны Питу Хегсету принимать соответствующие решения.

В конечном итоге работа Минобороны США заключается в реализации программы Трампа "Америка превыше всего" и "обеспечении мира через силу во всем мире", добавил он.

Politico: Пентагон заморозил поставки Киеву

Газета Politico со ссылкой на три источника 1 июля сообщила, что Пентагон заморозил поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других высокоточных артиллерийских боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в США слишком малы. По данным издания, поставки этих вооружений были согласованы с Киевом еще администрацией Джо Байдена.

Минобороны Украины запросило разговор с Пентагоном

Министерство обороны Украины 2 июля сообщило, что запросило телефонный разговор с коллегами из Пентагона для уточнения деталей. О результатах контактов с американской стороной будет сообщено дополнительно на уровне украинских министерств обороны и иностранных дел, указали в ведомстве.

В тот же день в МИД Украины по поручению его главы Андрея Сибиги был вызван временный поверенный в делах США в Киеве Джон Хинкель, указали в министерстве. По его данным, встречу с американским дипломатом провела замминистра иностранных дел Марьяна Беца. "С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только подтолкнет агрессора к продолжению войны и террора, а не к поиску мира", - подчеркнули в ведомстве.