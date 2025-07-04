Baltijas balss logotype

Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину 1 950

Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину
ФОТО: Global Look Press

Глава Пентагона Хегсет распорядился приостановить поставки вооружений Киеву.

Глава Пентагона Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился приостановить поставки вооружений Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников-конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с ситуацией.

«Приостановка поставок военной помощи на Украину была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета», — сказано в сообщении.

Телеканал подчеркивает, что Хегсет уже третий раз самостоятельно блокирует поставки вооружений Киеву — предыдущие случаи произошли в феврале и мае, и оба раза решения были отменены спустя несколько дней. При этом внутренняя проверка Пентагона показала, что продолжение помощи Украине не подорвет обороноспособность США.

Ранее стало известно, что решение Пентагона приостановить поставки некоторых типов боеприпасов Украине шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США. Такое решение военным ведомством было принято без предварительных консультаций.

#война в украине
(1)
  • Е
    Ехидный
    4-го июля

    кабздец теперь Хегсету - майданутые внесут его в базу "Миротворец" и вся жизнь поломатая !!!!

    18
    2

Видео