В Китае успешно протестировали технологию подавления спутникового интернета. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Эксперимент проводили ученые Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института. Они смоделировали ситуацию, при которой Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна лишить своего противника спутниковой связи Starlink на территории, сопоставимой с Тайванем. Специалистам удалось заглушить интернет, но при использовании большого количества оборудования.

По словам ученых, Starlink и другие спутниковые сети выделяются постоянно меняющейся картой покрытия, что затрудняет блокировку. Они подчеркнули, что настроить эффективную систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы) можно при использовании до 2000 беспилотников. «Сотни или тысячи небольших синхронизированных глушилок необходимо будет развернуть по всему небу — на дронах, воздушных шарах или самолетах», — заявили исследователи. По их словам, таким образом можно создать над территорией противника электромагнитный щит.

В материале говорится, что в идеальных условиях для успешной блокады спутникового интернета на территории Тайваня нужно использовать 935 скоординированных глушилок. Если применить более дешевое оборудование, то придется развернуть уже 2000 дронов.