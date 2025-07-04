Страна Евросоюза осталась без света

В Чехии произошел масштабный блэкаут, который охватил не только столицу, но и ряд других регионов страны. Об этом сообщил портал Around Prague.

Отмечается, что перебои с подачей электричества имеют место в Праге, Либерце, Градец-Кралове, Усти-над-Лабем, Колине и других городах. Без света оказались тысячи человек, встал транспорт, а экстренные службы столкнулись с сотнями вызовов. Например, в столице много людей застряли в лифтах, из-за чего спасательные службы работают в усиленном режиме. Аналогичные инциденты произошли и в других городах.

Глава чешского правительства Петр Фиала заверил, что власти уже выясняют причины массового отключения.