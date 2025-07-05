Служба государственной охраны границы Литвы (VSAT) в пятницу сообщила об агрессивном инциденте на литовско-белорусской границе в Лаздийском районе, где мигранты после неудачной попытки пересечения границы забросали пограничников камнями и повредили служебный автомобиль, сообщает Lrt.lt.

Инцидент произошёл в ночь на четверг на участке, где с белорусской стороны границу охраняет четырёхметровый забор с колючей проволокой. Пограничники из участка Капчяместис с помощью наблюдения заметили группу из 14 мигрантов, которые пытались преодолеть забор с помощью переносных лестниц.

Заметив приближающийся пограничный автомобиль, мигранты поспешно отступили обратно на территорию Беларуси, оставив лестницы.

Комментируя инцидент, VSAT указала, что неспособность пересечь литовскую границу вызвала у нелегальных мигрантов гнев.

"Немного пройдясь вдоль границы, вскоре они оказались в другом открытом месте неподалёку от реки Мара. Агрессивные и наглые мигранты с территории Беларуси начали бросать камни в направлении Литвы, чтобы ранить пограничников и повредить их транспортное средство", — отметила VSAT.

Один из камней попал в служебную машину и повредил её, однако никто из пограничников не пострадал. В группе мигрантов в основном были мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

VSAT отмечает, что это не первый случай, когда мигранты, которым отказано во въезде в Литву, бросают камни, ветки деревьев и ругаются в адрес пограничников. С начала этого года литовские пограничники уже предотвратили 917 незаконных попыток пересечения границы со стороны Беларуси.