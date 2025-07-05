Риторика Трампа в адрес Канады напоминает высказывания Путина об Украине — эксперт

Риторика президента США Дональда Трампа в адрес Канады напоминает высказывания российского лидера Владимира Путина об Украине, заявил в интервью агентству LETA основатель и директор канадского проекта по борьбе с дезинформацией DisinfoWatch Маркус Колга.

Он признал, что канадское общество находится в довольно сильном шоке, услышав риторику от своего ближайшего союзника, которая является крайне неуважительной по отношению к канадцам.

"Большинство канадцев, или даже можно сказать, что все канадцы на протяжении последнего столетия жили с уверенностью, что наш южный сосед — наш ближайший друг, наш ближайший торговый партнёр и народ, с которым мы сотрудничаем для защиты нашего общего пространства — Северной Америки. Конечно, в последние месяцы, со времени инаугурации Трампа и даже раньше, в этом начали возникать серьёзные сомнения", — сказал Колга.

Он отметил, что риторика со стороны США и их президента, в которой говорится, что Канада могла бы или даже должна бы стать 51-м штатом США, а также неуважение, которое Трамп проявляет к избранным лидерам Канады — например, называя Джастина Трюдо губернатором, — сильно шокировала канадцев.

"Неуважение к нашим лидерам и канадскому народу, к нашему суверенитету, традициям и истории; утверждения, что мы не могли бы существовать самостоятельно, что мы как нация не имеем смысла, если не станем частью США, и что граница между Канадой и США проведена произвольно — всё это крайне неуважительно по отношению к канадцам", — подчеркнул Колга.

Он указал, что такие высказывания отражают ту же риторику, которую Путин использовал и использует против Украины, а также в адрес жителей стран Балтии. "Для канадцев очень тревожно слышать нечто подобное от народа, которому мы доверяли и которого более века считали своим ближайшим другом и союзником", — добавил Колга.

По его мнению, такая риторика приведёт и к изменениям в оборонной политике Канады.

"Звучат разные угрозы. Эти риторические угрозы могут перестать быть просто словами. Мы участвуем в глубокой торговой войне, как и, конечно, Европа и большая часть остального демократического мира. Существенны также требования Трампа по поводу расходов на оборону стран НАТО, вопросы о роли США в НАТО, отход США от таких сфер, как продвижение и защита демократии", — заявил Колга.

Он отметил, что в отношении обороны Канады сейчас возникает много вопросов. Озвученное, наконец, премьер-министром Марком Карни подтверждение того, что в следующем году оборонный бюджет Канады вырастет до 2% от ВВП, является позитивным шагом, однако Канаде придётся стремиться к 5%.

"Обсуждения по этому вопросу будут продолжаться. Одновременно Канада также рассматривает возможность более тесного сотрудничества и интеграции со своими союзниками, особенно со странами Балтийского и Северного регионов. У меня нет сомнений, что Канада очень внимательно оценивает свою оборону и выбор партнёров, и так будет, безусловно, в ближайшие четыре года", — отметил видный эксперт.

Политика США в отношении Канады сильно повлияла на исход последних выборов, поскольку до вступления Трампа в должность Консервативная партия, в которой есть элементы, склоняющиеся к политике в стиле MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), лидировала, значительно опережая Либеральную партию в опросах, рассказал Колга.

"Однако настроение быстро и кардинально изменилось, и это отразилось на результатах выборов. Думаю, Трамп почти единолично ответственен за успех Либеральной партии. Это была реакция на растущий трампизм и риторические угрозы нашему суверенитету", — заключил он.

Он также добавил, что нередко слышно, как многие американцы из-за политики Трампа хотят эмигрировать в Канаду.

"О масштабах информации у меня нет, но ясно, что людей, желающих приехать в Канаду, чтобы укрыться от трампизма, мы примем с распростёртыми объятиями. Учитывая, как администрация США относится к Гарвардскому университету, даже предпринимаются попытки добиться того, чтобы и он переехал в Канаду. Так что речь идёт не только об отдельных людях — переехать порой хотят целые учреждения", — отметил Колга.