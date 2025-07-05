В России засекретили официальные демографические данные

Росстат исключил раздел "Демография" из ежемесячных отчетов о социально-экономической ситуации, обратило внимание "Радио Свобода". Ранее из статистики исключили среди прочего данные о мигрантах, пишет DW .

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) прекратила публикацию демографических данных по России. В Обзоре социально-экономического положения РФ за май, вышедшем несколькими днями ранее, отсутствует раздел "Демография", обратило внимание "Радио Свобода" в субботу, 5 июля.

Данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения нет и на сайте Росстата. Последнее обновление в соответствующем разделе было сделано в марте, пишет далее медиакомпания.

Российский демограф Алексей Ракша в мае сообщил, что засекреченные данные статистики эксперты могут получить только для служебного пользования под личную роспись. После этого он был зачислен в реестр "иностранных агентов".

Засекреченная статистика в РФ

Это уже не первый засекреченный раздел официальной статистики в России. В октябре 2024 года Ракша заявил, что Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о миграции и общей численности населения России. В блоке документа, посвященном демографии, содержалась лишь информация о рождаемости, смертности и естественной убыли населения. В аналогичном отчете, опубликованном в августе и охватывавшем период с января по июль 2024 года, имелся раздел "Общие итоги миграции населения", где было указано число мигрантов, прибывших в Россию и покинувших ее.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские власти засекретили всю таможенную статистику и данные о составе золотовалютных резервов Центробанка, а также "разрешили крупным компаниям не раскрывать своих топ-менеджеров и финансовые показатели в отчетности". "В 2023 году под гриф "секретно" попали данные о добыче в России нефти и газа, а в 2024 году, после серии налетов украинских дронов Росстат перестал публиковать статистику производства бензина и дизельного топлива", - писало издание The Moscow Times.

Из публичного доступа также пропали данные о числе инвалидов и смертности от внешних причин.