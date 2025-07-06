Впервые за 200 лет: в России рухнула рождаемость до минимума

Росстат на фоне рекордного обрушения рождаемости в России перестал публиковать данные о демографии в РФ.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) убрала данные о демографии из сборника «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2025 года, который был опубликован 2 июля.

Свежих данных о демографии нет и в соответствующем разделе сайта Росстата, информация там не обновлялась с марта.

В конце июня исследователь электоральной статистики Дмитрий Кобак сообщил, что Росстат отказался по его запросу предоставить разные данные о смертях за 2024 год.

На свои запросы, рассказал Кобак, он получил идентичные ответы. Росстат, обосновывая отказ в предоставлении информации, сослался на часть 10 статьи 5 федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистки в РФ», в которой говорится, что правительство может «устанавливать особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения». Эта поправка была добавлена в закон в феврале 2023 года, отметил Кобак.

В мае демограф Алексей Ракша обратил внимание на то, что Росстат скрыл демографическую статистику по регионам. С марта 2025 года среди данных больше нет помесячной статистики по регионам: в частности, по рождениям, смертям, бракам и разводам. Ракша отметил, что Росстат скрыл статистику на фоне исторического антирекорда: в марте среднесуточно рождалось 3012 детей — это минимум за весь период регулярного учета (то есть почти за 200 (!) лет).

В июле 2024 года стало известно, что Росстат частично закрыл статистику смертности от внешних причин. Независимые журналисты использовали эти данные в расчетах числа погибших на войне россиян.