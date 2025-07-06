Baltijas balss logotype

Впервые за 200 лет: в России рухнула рождаемость до минимума 3 1625

В мире
Дата публикации: 06.07.2025
Meduza.io
Впервые за 200 лет: в России рухнула рождаемость до минимума
ФОТО: Global Look Press

Росстат на фоне рекордного обрушения рождаемости в России перестал публиковать данные о демографии в РФ.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) убрала данные о демографии из сборника «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2025 года, который был опубликован 2 июля.

Свежих данных о демографии нет и в соответствующем разделе сайта Росстата, информация там не обновлялась с марта.

В конце июня исследователь электоральной статистики Дмитрий Кобак сообщил, что Росстат отказался по его запросу предоставить разные данные о смертях за 2024 год.

На свои запросы, рассказал Кобак, он получил идентичные ответы. Росстат, обосновывая отказ в предоставлении информации, сослался на часть 10 статьи 5 федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистки в РФ», в которой говорится, что правительство может «устанавливать особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения». Эта поправка была добавлена в закон в феврале 2023 года, отметил Кобак.

В мае демограф Алексей Ракша обратил внимание на то, что Росстат скрыл демографическую статистику по регионам. С марта 2025 года среди данных больше нет помесячной статистики по регионам: в частности, по рождениям, смертям, бракам и разводам. Ракша отметил, что Росстат скрыл статистику на фоне исторического антирекорда: в марте среднесуточно рождалось 3012 детей — это минимум за весь период регулярного учета (то есть почти за 200 (!) лет).

В июле 2024 года стало известно, что Росстат частично закрыл статистику смертности от внешних причин. Независимые журналисты использовали эти данные в расчетах числа погибших на войне россиян.

#россия
3
0
0
0
0
2

(3)
  • К
    Кайзер
    6-го июля

    Мало того, что Россия вымирает и у Путина рак, так ещё и ракет осталось на два дня ))))) Аффтар, пешы изчё !

    20
    4
  • LS
    Luka Senka
    6-го июля

    По мне ,пусть там все подохнут.

    6
    36
  • A
    Aleks
    6-го июля

    Путин и Берл Лазар- итоги за 25 лет 👽

    3
    10
