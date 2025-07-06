Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив для атаки гиперзвуковые баллистические ракеты. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сария, его слова приводит телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска осуществили военную операцию по израильскому аэропорту Бен-Гурион, в ходе атака была задействована гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2" )...) Операция успешно достигла своей цели (...) и остановила работу аэропорта», — заявил представитель движения.

Сария указал, что этими ударами хуситы «отдали честь Газе и ее народу», проявив солидарность с Палестиной.

14 мая Сария заявил об очередном ударе ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По его словам, в результате атаки движение судов в районе аэропорта было приостановлено практически на час. Он подчеркнул, что эта атака по аэропорту Тель-Авива стала третьей за последние сутки.