Сотни тысяч дронов для атаки на Россию? Зеленский рад новому контракту Украины с США

Дата публикации: 07.07.2025
Сотни тысяч дронов для атаки на Россию? Зеленский рад новому контракту Украины с США
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил, что США поставят Украине сотни тысяч дронов на спецусловиях.

США поставят Украине сотни тысяч дронов на специальных условиях уже в 2025 году. С 2026 году ожидаются более крупные поставки, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Относительно дронов также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — сообщил Зеленский.

По его словам, главным приоритетом Киева являются дроны-перехватчики — их Вашингтон также поставит Украине.

Ранее Зеленский назвал состоявшийся с президентом США разговор лучшим за все время.

#война на украине
Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Как требует обычай, все сразу не дадут, подглядывать будут. Как только оборона пойдет в наступление - убавят. Как только начнутся поражения - добавят. Утилизация, до последнего украинца, продолжается.

    20
    2
  • Ч
    Чангл
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Да опять нюхнул. Откуда столько? Влажные мечты. И насчёт наступления. Им бы Константиновку отбить, а то расплатиться нечем

    12
    3

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 1
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 21
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 29
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 36
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 37
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 52
