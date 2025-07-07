Сотни тысяч дронов для атаки на Россию? Зеленский рад новому контракту Украины с США

Зеленский заявил, что США поставят Украине сотни тысяч дронов на спецусловиях.

США поставят Украине сотни тысяч дронов на специальных условиях уже в 2025 году. С 2026 году ожидаются более крупные поставки, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Относительно дронов также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — сообщил Зеленский.

По его словам, главным приоритетом Киева являются дроны-перехватчики — их Вашингтон также поставит Украине.

Ранее Зеленский назвал состоявшийся с президентом США разговор лучшим за все время.