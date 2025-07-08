Baltijas balss logotype

Глава Еврокомиссии обвинила Китай в поддержке военной экономики России

В мире
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
Глава Еврокомиссии обвинила Китай в поддержке военной экономики России
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке военной экономики России.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке экономики России в условиях конфликта на Украине. Ее слова приводит официальный сайт ведомства.

«Можно сказать, что Китай де-факто способствует развитию военной экономики России. Мы не должны с этим мириться», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой и подчеркнула, что отношение Китая к украинскому конфликту станет определяющим фактором для его будущих отношений с Европейским союзом.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО в ближайшие годы. Кроме того, она назвала огромной ошибкой сокращение военных расходов альянса за последние 30 лет.

  • 8-го июля

    я думаю Китай им предьявит тоже самое по поводу Украины. на том разговор и останется.

  • Ч
    Чангл
    8-го июля

    Китай сам сможет разобраться с кем дружить, без советов гинеколога. Мир поменялся, а Европа и спш всё пытаются навязать свою власть. Пора смириться уже и принять много полярный мир

  • З
    Злой
    8-го июля

    Вы хоть последние труселя отдайте на врйнушку, но не за мой счёт!

