Глава Еврокомиссии обвинила Китай в поддержке военной экономики России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке экономики России в условиях конфликта на Украине. Ее слова приводит официальный сайт ведомства.

«Можно сказать, что Китай де-факто способствует развитию военной экономики России. Мы не должны с этим мириться», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой и подчеркнула, что отношение Китая к украинскому конфликту станет определяющим фактором для его будущих отношений с Европейским союзом.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО в ближайшие годы. Кроме того, она назвала огромной ошибкой сокращение военных расходов альянса за последние 30 лет.