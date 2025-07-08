Baltijas balss logotype

Кто погасит долг? ЕС ищет 19 миллиардов долларов для бюджета Украины
Для функционирования бюджета Украины срочно нужны 19 миллиардов долларов.

Европейская комиссия обсуждает со странами — членами Евросоюза разные варианты, как закрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 миллиардов долларов в 2026 году, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Среди вариантов, которые обсуждают в ЕС, — предоставление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы помощи Киеву со стороны «Большой семерки» (G7), дальнейшее использование российских активов, замороженных в Европе.

Как отмечает Financial Times, власти Евросоюза срочно ищут варианты финансирования дефицита бюджета Украины в связи с предстоящей конференцией по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля и сокращением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В Евросоюзе растет беспокойство по поводу финансирования Украины в 2026 году, рассказал изданию высокопоставленный представитель ЕС, участвующий в переговорах с Киевом. По его словам, многие ключевые партнеры, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в 2025-м, теперь вынуждены пересмотреть свои расходы и «осознать, что при любом раскладе их ждет финансовая дыра».

  • LS
    Luka Senka
    9-го июля

    Украина за всех уничтожает выродков и нелюдей россии.Ей надо помочь.Чем больше выродков они уничтожат,тем лучше.

    0
    9
  • ЯО
    Яшка Одесский
    8-го июля

    Так пускай ФюрерФонШвайн по своей специальности у себя между ног и у КкалАс между ног деньги поищет! После подписания контракта с Pfaizer явно денег выше крыши на оффшорных счетах! Зачем зря народ Европы обирать до нитки?

    5
    1
  • Ч
    Чангл
    8-го июля

    Кинуть её и всё. Все лучшие месторождения потеряли, нахрен этот дрявый чемодан без ручки. Им всё равно уже не помочь. Поиграли в войнушку и хватит

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июля

    Почему бы нам, в знак солидарности Украины, взять этот долг на себя?

    19
    1
  • Е
    Ехидный
    8-го июля

    ЕС ищет , а незалежным похрен !!! им же все должны и обязаны - пускай еуропа за их бюджет волнуется !!!!!

    23
    1
