Кто погасит долг? ЕС ищет 19 миллиардов долларов для бюджета Украины

Европейская комиссия обсуждает со странами — членами Евросоюза разные варианты, как закрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 миллиардов долларов в 2026 году, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Среди вариантов, которые обсуждают в ЕС, — предоставление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы помощи Киеву со стороны «Большой семерки» (G7), дальнейшее использование российских активов, замороженных в Европе.

Как отмечает Financial Times, власти Евросоюза срочно ищут варианты финансирования дефицита бюджета Украины в связи с предстоящей конференцией по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля и сокращением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В Евросоюзе растет беспокойство по поводу финансирования Украины в 2026 году, рассказал изданию высокопоставленный представитель ЕС, участвующий в переговорах с Киевом. По его словам, многие ключевые партнеры, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в 2025-м, теперь вынуждены пересмотреть свои расходы и «осознать, что при любом раскладе их ждет финансовая дыра».