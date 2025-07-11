Baltijas balss logotype

«Беззубая Россия!?» Уничтожить единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» хотят в Москве 4 2437

В мире
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
«Беззубая Россия!?» Уничтожить единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» хотят в Москве
ФОТО: Youtube

Россия похоже окончательно сдает позиции «военно-морской державы»: единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» - доставшийся в наследство от СССР - хотят сдать в утилизацию. Аргументируют в СМИ это тем, лишних денег у Москвы нет, ресурсы нужны на войну в Украине, да и авианосцы якобы сегодня неэффективны перед использованием тех же дронов. Зато Китай дронов не боится, и деньги в авианосцы вкладывает. Так, в 2025 году поднебесная спустит на воду уже третий авианосец.

Работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены долгое время назад, пишут СМИ со ссылкой осведомленные источники. В ближайшее время представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут решение — целесообразно ли продолжать эти работы на «Адмирале Кузнецове» и возвращать его в боевой состав флота РФ.

«Адмирал Кузнецов» это единственный авианесущий крейсер в составе Военно-морского флота России. Находится в ремонте с 2017 года, а сроки возвращения на службу многократно откладывались. Теперь его могут и вовсе отправить на металлолом.

Возможное решение о прекращении ремонта будет «абсолютно правильным», заявил медиа экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его мнению, Военно-морскому флоту России «Адмирал Кузнецов» не нужен даже при условии проведения модернизации.

— «На перспективу авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уже уходящая эпоха. Огромное дорогостоящее сооружение, которое может быть уничтожено в течение нескольких минут современными видами вооружения, — полагает адмирал. — Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации. А «Адмирал Кузнецов», если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать. Сейчас главное — победа в СВО (войне в Украине - прим. ред.), а там будет понятно, что надо дальше будет строить.»

В свою очередь, на Западе все чаще флот РФ называют «беззубым». По словам ряда западных экспертов, аргументация уязвимостью перед дронами это забалтывание темы и ничего с реальностью не имеет: у Кремля просто нет денег. Так как, любой авианосец имеет прикрытие другими военными кораблями, а системы защиты от дронов на Западе уже ставят на обычные танки. От авианосцев не отказываются ни США, ни Великобритания - развивая и дополняя их современными средствами защиты и нападения.

Аналогичной точки зрения придерживается и российский военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— «Конечно, случай с «Адмиралом Кузнецовым» тяжелый: долго ремонтируют, были проблемы, был пожар, — рассказал он СМИ. — Но то, что сейчас многие страны, в том числе Индия и Китай, развивают авианосный флот, говорит о том, что такие корабли нужны. Как примут решение в РФ — это уже на усмотрение высшего руководства и главкомата флота. У нас есть пилотируемая морская авиация. Это элита авиации.»

Напомним, тот же Китай имеет сегодня уже три авианосца, самый свежий из которых будет введен в экспуатацию в конце года - «Фуцзянь». Это третий и самый современный авианосец, оснащённый электромагнитными катапультами (аналогично американским системам EMALS). Ожидается его полное введение в строй в 2025 году, он уже прошёл швартовные и морские испытания. Также у Китая есть авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» - первый ведён в строй в 2012 году, второй — авианосец полностью китайского производства, введён в строй в 2019 году.

Активно вкладывают в новые авианосцы Индия (в 2013 году приняла в эксплуатацию INS Vikramaditya — купленный в 2004 году у России бывший советский крейсер «Адмирал Горшков», который успешно модернизировала; а в 2023 году Индия приняла на вооружение и первый авианосец собственной постройки, страна планирует построить еще один авианосец), Великобритания (в 2017 и 2019 году приняла в строй современные авианосцы класса Queen Elizabeth) и США (кроме имеющегося мощного флота, у американцев только на этапе строительства четыре современных авианосца - планируется их спуск на воду к 2030 году).

Читайте нас также:
#россия
5
1
0
1
0
4

Оставить комментарий

(4)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го июля

    Фейкомёт BB не перестаёт подкидывать новости "жёлтой" прессы!

    7
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    11-го июля

    Сколько стоит одна орешка и авианосец?

    12
    1
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Собирались демилитизировать Украину,но демилитизирует Путин Россию . Пока экономика держится только на ВПК,поэтому остановка войны смерти подобна для России,где Наебуллина,ставленнице Йеля,уничтожила уже весь бизнес. Кстати ,ставленница МВФ в ,,суверенной и независимой,,России и ее ,,независимым,,президентом . Такую страну угробили твари нерусские 👽

    8
    27
  • К
    Кайзер
    Aleks
    11-го июля

    Мужчина ! Что Вы курите ? Не будьте жадным - отсыпьте малость ! ))))

    32
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 375
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 382
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 297
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 437

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 6
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 8
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 28
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 36
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 42
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 43
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 6
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 8
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео