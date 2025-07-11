«Беззубая Россия!?» Уничтожить единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» хотят в Москве

Россия похоже окончательно сдает позиции «военно-морской державы»: единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» - доставшийся в наследство от СССР - хотят сдать в утилизацию. Аргументируют в СМИ это тем, лишних денег у Москвы нет, ресурсы нужны на войну в Украине, да и авианосцы якобы сегодня неэффективны перед использованием тех же дронов. Зато Китай дронов не боится, и деньги в авианосцы вкладывает. Так, в 2025 году поднебесная спустит на воду уже третий авианосец.

Работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены долгое время назад, пишут СМИ со ссылкой осведомленные источники. В ближайшее время представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут решение — целесообразно ли продолжать эти работы на «Адмирале Кузнецове» и возвращать его в боевой состав флота РФ.

«Адмирал Кузнецов» это единственный авианесущий крейсер в составе Военно-морского флота России. Находится в ремонте с 2017 года, а сроки возвращения на службу многократно откладывались. Теперь его могут и вовсе отправить на металлолом.

Возможное решение о прекращении ремонта будет «абсолютно правильным», заявил медиа экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его мнению, Военно-морскому флоту России «Адмирал Кузнецов» не нужен даже при условии проведения модернизации.

— «На перспективу авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уже уходящая эпоха. Огромное дорогостоящее сооружение, которое может быть уничтожено в течение нескольких минут современными видами вооружения, — полагает адмирал. — Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации. А «Адмирал Кузнецов», если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать. Сейчас главное — победа в СВО (войне в Украине - прим. ред.), а там будет понятно, что надо дальше будет строить.»

В свою очередь, на Западе все чаще флот РФ называют «беззубым». По словам ряда западных экспертов, аргументация уязвимостью перед дронами это забалтывание темы и ничего с реальностью не имеет: у Кремля просто нет денег. Так как, любой авианосец имеет прикрытие другими военными кораблями, а системы защиты от дронов на Западе уже ставят на обычные танки. От авианосцев не отказываются ни США, ни Великобритания - развивая и дополняя их современными средствами защиты и нападения.

Аналогичной точки зрения придерживается и российский военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

— «Конечно, случай с «Адмиралом Кузнецовым» тяжелый: долго ремонтируют, были проблемы, был пожар, — рассказал он СМИ. — Но то, что сейчас многие страны, в том числе Индия и Китай, развивают авианосный флот, говорит о том, что такие корабли нужны. Как примут решение в РФ — это уже на усмотрение высшего руководства и главкомата флота. У нас есть пилотируемая морская авиация. Это элита авиации.»

Напомним, тот же Китай имеет сегодня уже три авианосца, самый свежий из которых будет введен в экспуатацию в конце года - «Фуцзянь». Это третий и самый современный авианосец, оснащённый электромагнитными катапультами (аналогично американским системам EMALS). Ожидается его полное введение в строй в 2025 году, он уже прошёл швартовные и морские испытания. Также у Китая есть авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» - первый ведён в строй в 2012 году, второй — авианосец полностью китайского производства, введён в строй в 2019 году.

Активно вкладывают в новые авианосцы Индия (в 2013 году приняла в эксплуатацию INS Vikramaditya — купленный в 2004 году у России бывший советский крейсер «Адмирал Горшков», который успешно модернизировала; а в 2023 году Индия приняла на вооружение и первый авианосец собственной постройки, страна планирует построить еще один авианосец), Великобритания (в 2017 и 2019 году приняла в строй современные авианосцы класса Queen Elizabeth) и США (кроме имеющегося мощного флота, у американцев только на этапе строительства четыре современных авианосца - планируется их спуск на воду к 2030 году).