В ЕС нашли способ наказать Венгрию за блокировку антироссийских санкций

Еврокомиссия намерена увязать распределение средств из бюджета Европейского союза (ЕС) с соблюдением демократических стандартов — как сообщается, данная мера прежде всего направлена против Венгрии из-за отказа поддержать санкции против России. Информацию об этом передает Politico со ссылкой на проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.

«Правительства, в частности Венгрии, которые нарушают стандарты верховенства закона ЕС, подавляя судебную систему и свободу СМИ, рискуют потерять значительное финансирование из централизованного бюджета ЕС», — сказано в сообщении.

При этом Венгрия и Словакия уже выступили против инициативы, заявив, что подобные условия открывают путь к политически мотивированному давлению, не связанному напрямую с защитой бюджета ЕС.

Ранее Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который включал в себя, в том числе, санкции против 70 танкеров теневого флота России.