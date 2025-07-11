Baltijas balss logotype

11.07.2025
В ЕС нашли способ наказать Венгрию за блокировку антироссийских санкций
Politico: ЕС свяжет финансирование с соблюдением демократических стандартов.

Еврокомиссия намерена увязать распределение средств из бюджета Европейского союза (ЕС) с соблюдением демократических стандартов — как сообщается, данная мера прежде всего направлена против Венгрии из-за отказа поддержать санкции против России. Информацию об этом передает Politico со ссылкой на проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.

«Правительства, в частности Венгрии, которые нарушают стандарты верховенства закона ЕС, подавляя судебную систему и свободу СМИ, рискуют потерять значительное финансирование из централизованного бюджета ЕС», — сказано в сообщении.

При этом Венгрия и Словакия уже выступили против инициативы, заявив, что подобные условия открывают путь к политически мотивированному давлению, не связанному напрямую с защитой бюджета ЕС.

Ранее Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который включал в себя, в том числе, санкции против 70 танкеров теневого флота России.

  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Только моральные уроды сотрудничают и поддерживаются россию

    1
    4
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Нелоумка мадяра надо гнать в шею из ЕС

    1
    3
  • Д
    Дед
    11-го июля

    Я думаю, Россия за блокировку пакета, заплатила в разы больше, чем ЕС субсидий могла дать, причем тратить смогут на развитие, а не по указке ЕС.

    13
    1
