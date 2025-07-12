Евросоюз сделал шаг к новому снижению потолка цен на российскую нефть

Европейский союз сделал осторожный шаг на пути к тому, чтобы еще сильнее снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, государства-члены рассматривают новое предложение о снижении порога цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 50 долларов. Уточняется, что ограничение может быть установлено на уровне на 15 процентов ниже рыночных цен. В расчет будет приниматься их среднее значение за десять недель.

Эти предложения являются частью 18-го пакета санкций, который в настоящее время блокируется Словакией. Братислава добивается от Брюсселя уступок в вопросе о поэтапном отказе от российского газа. В такой ситуации Европейская комиссия будто бы готова предоставить Словакии определенные гарантии, если та снимет вето, мешающее принять 18-й пакет рестрикций.