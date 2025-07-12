Baltijas balss logotype

Евросоюз сделал шаг к новому снижению потолка цен на российскую нефть 3 428

Дата публикации: 12.07.2025
Евросоюз сделал шаг к новому снижению потолка цен на российскую нефть
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: потолок цен на российскую нефть могут опустить до 50 долларов.

Европейский союз сделал осторожный шаг на пути к тому, чтобы еще сильнее снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, государства-члены рассматривают новое предложение о снижении порога цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 50 долларов. Уточняется, что ограничение может быть установлено на уровне на 15 процентов ниже рыночных цен. В расчет будет приниматься их среднее значение за десять недель.

Эти предложения являются частью 18-го пакета санкций, который в настоящее время блокируется Словакией. Братислава добивается от Брюсселя уступок в вопросе о поэтапном отказе от российского газа. В такой ситуации Европейская комиссия будто бы готова предоставить Словакии определенные гарантии, если та снимет вето, мешающее принять 18-й пакет рестрикций.

#евросоюз
(3)
  • Ч
    Чангл
    12-го июля

    Сделайте 10 и будете покупать по 110. Вы кому копаете могилу?

    11
    1
  • К
    Кайзер
    12-го июля

    Осталась мелочь, договориться с Индией и Китаем ))

    10
    1
  • Ч
    Чангл
    Кайзер
    12-го июля

    Эти возьмут на пару баксов дешевле и продадут в ЕС по рыночной. Себе в ногу стрелять, это глупо

    10
    0
Читать все комментарии

