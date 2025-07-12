Baltijas balss logotype

Генерал из США: НАТО нужно больше дальнобойных ракет для сдерживания России 1 305

В мире
Дата публикации: 12.07.2025
BB.LV
Генерал из США: НАТО нужно больше дальнобойных ракет для сдерживания России
ФОТО: Global Look Press

Американский генерал призвал НАТО увеличить число ракет для сдерживания России.

Генерал-майор США Джон Рафферти заявил агентству Reuters, что в связи с усилением наступления России на Украину странам НАТО и Европы необходимо увеличить производство оружия большой дальности.

«Российская армия сегодня больше, чем была, когда они начали войну на Украине», — подчеркнул Рафферти.

Уточняется, что ракеты большой дальности способны достигать глубины территории. По его словам, Россия весьма эффективно применяла это оружие в войне против Украины, поражая критически важные объекты инфраструктуры.

Оставить комментарий

(1)
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Россию не надо сдерживать.Ее надо уничтожать.

    1
    6

