Генерал из США: НАТО нужно больше дальнобойных ракет для сдерживания России

Генерал-майор США Джон Рафферти заявил агентству Reuters, что в связи с усилением наступления России на Украину странам НАТО и Европы необходимо увеличить производство оружия большой дальности.

«Российская армия сегодня больше, чем была, когда они начали войну на Украине», — подчеркнул Рафферти.

Уточняется, что ракеты большой дальности способны достигать глубины территории. По его словам, Россия весьма эффективно применяла это оружие в войне против Украины, поражая критически важные объекты инфраструктуры.