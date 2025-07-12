Baltijas balss logotype

Путин призвал Иран принять условия американцев - СМИ 1 972

Дата публикации: 12.07.2025
BB.LV
Путин призвал Иран принять условия американцев - СМИ
ФОТО: Global Look Press

Axios: Путин призывает Иран принять ядерную сделку с США с нулевым обогащением.

Президент России Владимир Путин призывает Иран принять ядерную сделку с США на условиях «нулевого обогащения» урана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных о данном вопросе, Москва призвала Тегеран согласиться на "нулевое обогащение"», — сказано в сообщении.

Западное издание отмечает, что Путин лично высказал эту позицию в ходе состоявшихся на прошлой неделе телефонных переговоров с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Как утверждается, российская сторона также поделилась мнением президента по иранской проблеме в ходе переговоров с руководством Израиля.

#иран
(1)
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Соснула моль дешёвая.

    2
    4

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 6
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 12
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 29
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 37
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 43
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 43
