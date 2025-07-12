Путин призвал Иран принять условия американцев - СМИ

Президент России Владимир Путин призывает Иран принять ядерную сделку с США на условиях «нулевого обогащения» урана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных о данном вопросе, Москва призвала Тегеран согласиться на "нулевое обогащение"», — сказано в сообщении.

Западное издание отмечает, что Путин лично высказал эту позицию в ходе состоявшихся на прошлой неделе телефонных переговоров с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Как утверждается, российская сторона также поделилась мнением президента по иранской проблеме в ходе переговоров с руководством Израиля.