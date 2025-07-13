Сенегал отказался от планов R&B-певца Akon по строительству «города будущего» Akon City. По словам Сериня Мамаду Мбупа, главы Sapco-Senegal, большая часть земли, ранее отведённой под Akon City, снова находится под контролем государства. Теперь вместо мегапроекта на этой земле будет реализован гораздо меньший — туристический комплекс стоимостью 1,2 млрд долл. под управлением компании Sapco.

В 2020 году африканская страна выделила американскому певцу сенегальского происхождения 55 га земли на Атлантическом побережье, чтобы он построил свой Akon City. Строительство и эксплуатация нового города планировались по принципам устойчивого развития. Приоритет был отдан «зелёным» технологиям, а вся энергия должна была поступать от солнечных батарей и ветроэлектростанций. Все здания планировали строить из экологически чистых материалов, а платёжным средством стала бы криптовалюта рэпера — Akoin.

Первая фаза строительства должна была завершиться к концу 2023 года, но проекту, по словам его создателей, помещала пандемия COVID-19 и различные судебные споры. За 5 лет певец профинансировал строительство молодёжного центра и баскетбольной площадки, а также информационного центра для посетителей, интересующихся Akon City.

Год назад Sapco-Senegal, государственная компания, которой поручено развивать прибрежные и туристические зоны страны, направила Akon официальное уведомление с требованием начать работы по его проекту, иначе правительство заберёт 90% предоставленной ему земли.

Алиан Дамала Тиам (род. 16 апреля 1973), более известный как Э́йкон (Akon) — сенегальско-американский певец, рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, предприниматель, филантроп и актер.

Первый сольный артист, дважды занявший первые два места в чарте Billboard Hot 100. Akon запустил проект Akon Lighting Africa в 2014 году, который обеспечивает электроэнергией 15 стран Африки. Он также запустил собственную благотворительную организацию для детей из малообеспеченных семей в Африке под названием Konfidence Foundation. Эйкон был включен в качестве гостя в официальное музыкальное видео Pitbull Логотип YouTube «I Believe That We Will Win (World Anthem)», все доходы от продаж, потоковой передачи и просмотров с которого передаются Фонду Энтони Роббинса и Feeding America в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии COVID-19.