Ким Чен Ын пообещал РФ полную поддержку в войне с Украиной

В мире
Дата публикации: 13.07.2025
Deutsche Welle
Ким Чен Ын пообещал РФ полную поддержку в войне с Украиной
ФОТО: пресс-фото

Ким Чен Ын заявил о безоговорочной поддержке действий Кремля в Украине. Разведка сообщает о планах Пхеньяна направить на войну до 30 000 солдат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал России свою безоговорочную поддержку в войне в Украине. Как сообщило в воскресенье, 13 июля, государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ким заявил что его страна готова "безоговорочно поддерживать и поощрять все действия российского руководства по устранению коренных причин украинского кризиса".

Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР

За день до этого Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в восточном прибрежном северокорейском городе Вонсан. Там же он встретился с Кимом.

"Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса. Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Он выразил признательность за участие военнослужащих Корейской народной армии в боях в Курской области.

На пресс-конференции российскому министру задали вопрос, возможно ли привлечение северокорейских военных для участия в российско-украинской войне на новых направлениях. Лавров ответил, что глава КНДР Ким Чен Ын сам принимает решения, в какой форме оказывать помощь России в войне.

Разведка: Пхеньян может отправить на войну до 30 тысяч солдат

В ходе встречи стороны подтвердили дальнейшее сотрудничество в рамках подписанного в 2024 году договора о партнерстве, который включает в себя пакт о взаимной обороне.

По данным разведок Южной Кореи и Украины, Пхеньян планирует направить в ближайшие месяцы дополнительно от 25 тысяч до 30 тысяч военнослужащих для поддержки наступления Москвы на Украину.

  • A
    Aleks
    13-го июля

    И что то США не хочет бомбить Корею,Израиль помалкивает и вообще тишина в отношении Кима. Тяжело работать ,когда там нет еврейского лобби-не знаешь,когда сам помрёшь 😀

    7
    1
  • LS
    Luka Senka
    13-го июля

    Только животные поддерживают выродков россии

    2
    23
  • ТТ
    Тим Тим
    Luka Senka
    13-го июля

    А,ты смешной ухилянт напиши гневное письмо Киму,а лучше сгоняй в Корею и набей ему лицо,если что сбросимся тебе на воздушный шар.

    18
    0
