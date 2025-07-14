«Путин не держит слово»: Трамп снова заявил о разочаровании в президенте РФ

Трамп вновь заявил, что очень разочарован Путиным - так как тот "не держит слово".

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным и высказался о его умении держать свое слово. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который держит свое слово», — сказал он.

По словам главы Белого дома, президент России «так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей» и это не нравится США. Он также отметил, что Путин удивил многих людей.

Ранее стало известно, что Трамп рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону после своего телефонного разговора с Путиным. Американский лидер заявил, что Путин хочет «забрать все».