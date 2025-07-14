Baltijas balss logotype

«Путин не держит слово»: Трамп снова заявил о разочаровании в президенте РФ

В мире
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
«Путин не держит слово»: Трамп снова заявил о разочаровании в президенте РФ
ФОТО: Global Look Press

Трамп вновь заявил, что очень разочарован Путиным - так как тот "не держит слово".

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным и высказался о его умении держать свое слово. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который держит свое слово», — сказал он.

По словам главы Белого дома, президент России «так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей» и это не нравится США. Он также отметил, что Путин удивил многих людей.

Ранее стало известно, что Трамп рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону после своего телефонного разговора с Путиным. Американский лидер заявил, что Путин хочет «забрать все».

  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Верить окурку,не уважать себя

  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Моль никогда не держал слова.

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 398
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 413
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 309
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 447

