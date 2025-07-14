Baltijas balss logotype

Захватчики Донбасса хвастаются «монстром из фильмов ужасов» 5 728

В мире
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Это чудовище оказалось равнодушным к беспилотникам ВСУ.

Это чудовище оказалось равнодушным к беспилотникам ВСУ.

В ответ врагу ВСУ вскоре пошлет массу германского чудо-оружия.

На фронте войны с Украиной появился российский танк Т-72Б3М в мощной защите, делающей его похожим на монстра из фильма ужасов.

По данным журналистов, этот танк участвовал в штурмовых действиях в районе Дылеевки на Торецко-Константиновском направлении. СМИ назвали эту боевую машину «монстром из фильмов ужасов» из-за того, что она обшита всеми видами защиты.

Отмечается, что танк выдержал 60 ударов беспилотными летательными аппаратами украинской армии. На его крыше видны насаженные на распущенные металлические тросы FPV-дроны противника. Примечательно, что танк остановился только после того, как наехал на мину.

В октябре 2024 года в военной зоне появились российские танки с защитными конструкциями от атак беспилотников, которые напоминают прическу из спутанных локонов – так называемые дреды.

Конструкция представляет собой сооруженный над башней танка каркас в виде уже привычного «мангала». Его дополняют закрепленные по периметру крыши промышленные стальные канаты. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтобы заряд дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы для вражеского БПЛА пролететь сквозь эти «дреды» практически равны нулю.

Это приспособление придумали танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, действующей в составе группировки войск «Юг» Вооруженных сил России.

Тем временем, в Украине подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии, первые поставки для ВСУ ожидаются уже в конце этого месяца. Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно, а сама программа была инициирована в конце мая.

Он заявил, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение ВСУ уже в конце июля, а впоследствии "речь будет идти о большом трехзначном числе".

Читайте нас также:
#война в украине
7
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(5)
  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Крым и Донбасс будет Украина.

    7
    30
  • AK
    Anton Kvaskov
    Luka Senka
    15-го июля

    Luka Senka мне понравилась наша первая встреча.Позвани мне сегодня,сгоняем в Вецаки...муррр....

    1
    0
  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Победа Украины неизбежна.Слава Украине,

    5
    33
  • ТТ
    Тим Тим
    Luka Senka
    14-го июля

    Ну конечно не избежна,ты уже получил приглашение на парад на Красной площади,где Ваш главный попрошайка в мире будет горцевать на белом пони в костюме Бонопарта или в боевой вышиванке и шараварах?!

    10
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    Luka Senka
    14-го июля

    То что ты беженец из хохляндии это уже все поняли! А что ж ты здесь на своей "мове" не пишешь? Русский же не твой родной язык!? А ты пишешь прямо без ошибок! Что-то не стыкуется тут. Или пиши на своей мове или на государственном - латышском языке!

    6
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 376
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 385
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 297
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 437

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 13
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 30
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 38
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 44
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео