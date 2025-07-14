На фронте войны с Украиной появился российский танк Т-72Б3М в мощной защите, делающей его похожим на монстра из фильма ужасов.

По данным журналистов, этот танк участвовал в штурмовых действиях в районе Дылеевки на Торецко-Константиновском направлении. СМИ назвали эту боевую машину «монстром из фильмов ужасов» из-за того, что она обшита всеми видами защиты.

Отмечается, что танк выдержал 60 ударов беспилотными летательными аппаратами украинской армии. На его крыше видны насаженные на распущенные металлические тросы FPV-дроны противника. Примечательно, что танк остановился только после того, как наехал на мину.

В октябре 2024 года в военной зоне появились российские танки с защитными конструкциями от атак беспилотников, которые напоминают прическу из спутанных локонов – так называемые дреды.

Конструкция представляет собой сооруженный над башней танка каркас в виде уже привычного «мангала». Его дополняют закрепленные по периметру крыши промышленные стальные канаты. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтобы заряд дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы для вражеского БПЛА пролететь сквозь эти «дреды» практически равны нулю.

Это приспособление придумали танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, действующей в составе группировки войск «Юг» Вооруженных сил России.

Тем временем, в Украине подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии, первые поставки для ВСУ ожидаются уже в конце этого месяца. Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно, а сама программа была инициирована в конце мая.

Он заявил, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение ВСУ уже в конце июля, а впоследствии "речь будет идти о большом трехзначном числе".