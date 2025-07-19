Запад развяжет настоящую гибридную войну против Москвы после урегулирования на украинской территории. Таким мнением поделился обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Запад развяжет настоящую гибридную войну против Москвы после урегулирования на украинской территории. Таким мнением поделился обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.

«Гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — считает эксперт.

Даже самый оптимистичный сценарий, при котором глава США Дональд Трамп вынудит Владимира Зеленского пойти на уступки, требуемые РФ, не сможет ее предотвратить, указал Корыбко.

По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации. Еще одним аспектом является распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на Россию.

Кроме того, как указано в статье, в России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.