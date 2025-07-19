Baltijas balss logotype

Дата публикации: 19.07.2025
«Война Запада с Россией будет изощренной и неизбежной» - итальянское СМИ
Запад развяжет настоящую гибридную войну против Москвы после урегулирования на украинской территории. Таким мнением поделился обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.

«Гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — считает эксперт.

Даже самый оптимистичный сценарий, при котором глава США Дональд Трамп вынудит Владимира Зеленского пойти на уступки, требуемые РФ, не сможет ее предотвратить, указал Корыбко.

По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации. Еще одним аспектом является распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на Россию.

Кроме того, как указано в статье, в России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.

  • Ч
    Чангл
    19-го июля

    Да ладно, вы эту войну ведёте давно. Просто Россия не медведь, проглотит и не заметите. Будет искалация, мира как земля больше не будет. Угомонитесь уже. Жду от Китая захват Тайвань. Чтобы люди понимали, что Америка голый король. Пусть Доня дальше жмёт Европу. А то слишком хорошо жили при российском газе

    21
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    19-го июля

    Первых кого надо стереть с лица земли это Англия! От этих тварей всё дерьмо идёт уже давно!

    22
    3
  • З
    Злой
    19-го июля

    Оно и раньше было известно кто организовывает все эти майданы и для чего.

    30
    3
Видео