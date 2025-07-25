Против армии РФ: обещанные Трампом системы Patriot начали прибывать на Украину

Одна из обещанных Трампом систем Patriot прибыла на Украину, и за ней последуют новые поставки.

Одна из обещанных президентом США Дональдом Трампом систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot прибыла на Украину из Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

«К концу той недели система противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину благодаря сделке с Германией», — сказано в публикации.

Также сообщается, что в ходе поставки Украине также передали дополнительные ракеты-перехватчики. При этом издание подчеркивает, что не все европейские страны готовы делиться своими средствами ПВО с Украиной.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине. Так, администрация Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. По мере того как другие страны будут соглашаться на отправку Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок.