Baltijas balss logotype

Россия развернула дополнительные средства радиоэлектронной борьбы у границы с Эстонией 1 724

В мире
Дата публикации: 25.07.2025
BB.LV
Россия развернула дополнительные средства радиоэлектронной борьбы у границы с Эстонией
ФОТО: Global Look Press

Вооруженные силы РФ разместили дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе города Кингисепп в Ленинградской области, примерно в 20 километрах от российско-эстонской границы. Об этом, как сообщает 25 июля ERR, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, цитирует "Медуза".

По его словам, Россия активно использует средства РЭБ в ходе полномасштабного вторжения в Украину, чтобы отражать атаки беспилотников, но влияние этого оборудования не ограничивается только военной сферой. «Оно создает серьезные помехи для работы систем GPS, которые применяются как в авиации, так и в морской навигации», — заявил Таро.

Министр добавил, что Эстония рассматривает подобные действия как угрозу безопасности и будет обсуждать это с партнерами по НАТО. Таро также сказал, что Эстония поддерживает связь с российскими военными по поводу этого события, пишет Bloomberg.

Министерство обороны России не комментировало заявление властей Эстонии.

Читайте нас также:
#эстония
12
3
1
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    25-го июля

    с каких это пор Эстония стала нейтральной !!! Эстония страна НАТО и что они думали ,что Россия у границы противника будет бочки с квасом размещать ???

    42
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 15
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 17
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 28
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 38
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 34
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 51
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 15
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 17
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео