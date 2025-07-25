Зеленский хочет просить Европу помочь с выплатой зарплат украинским военным

«Раньше европейцы отказывались финансировать зарплату наших военных, предоставляя помощь только на вооружение. Но сами наши военнослужащие могут быть тем оружием, которое защищает всех», — сказал Зеленский на встрече с журналистами 24 июля.

На четвертый год войны, как отмечает Bloomberg, мобилизационная кампания среди населения в Украине становится все менее популярной, и правительство Зеленского стремится мотивировать добровольцев, предлагая существенные выплаты за подписание военных контрактов. Однако увеличение выплат военным увеличит нагрузку на бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году и так превысил 20% ВВП на фоне больших военных расходов.

По словам Зеленского, Украине необходимо 25 миллиардов долларов в год на производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы и ракет для защиты от России, что увеличит дефицит бюджета до 65 миллиардов долларов в 2026 году. Он заявил, что обсуждения по этому вопросу уже начались с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с американскими чиновниками. «Это очень сложная тема», — добавил Зеленский.