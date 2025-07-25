Baltijas balss logotype

Зеленский хочет просить Европу помочь с выплатой зарплат украинским военным

Дата публикации: 25.07.2025
Зеленский хочет просить Европу помочь с выплатой зарплат украинским военным
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение зарплат украинским военнослужащим, пишет Bloomberg, цитирует "Медуза".

«Раньше европейцы отказывались финансировать зарплату наших военных, предоставляя помощь только на вооружение. Но сами наши военнослужащие могут быть тем оружием, которое защищает всех», — сказал Зеленский на встрече с журналистами 24 июля.

На четвертый год войны, как отмечает Bloomberg, мобилизационная кампания среди населения в Украине становится все менее популярной, и правительство Зеленского стремится мотивировать добровольцев, предлагая существенные выплаты за подписание военных контрактов. Однако увеличение выплат военным увеличит нагрузку на бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году и так превысил 20% ВВП на фоне больших военных расходов.

По словам Зеленского, Украине необходимо 25 миллиардов долларов в год на производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы и ракет для защиты от России, что увеличит дефицит бюджета до 65 миллиардов долларов в 2026 году. Он заявил, что обсуждения по этому вопросу уже начались с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с американскими чиновниками. «Это очень сложная тема», — добавил Зеленский.

#война на украине
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го июля

    В Киеве и крупных городах Украины, при поддержке Евросоюза, происходят Майданы против Зелёного.

  • Е
    Ехидный
    25-го июля

    если Европа даст денег на зарплаты военным , то сами вояки хоть евро увидят или все осядет в карманах Зе и его приближенных ???

