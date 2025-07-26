Baltijas balss logotype

Германия передала Киеву три системы Patriot 1 528

Дата публикации: 26.07.2025
Германия передала Киеву три системы Patriot
ФОТО: Global Look Press

WP: Германия передала Киеву три ЗРК Patriot и обсуждает новые поставки.

Германия уже передала Киеву три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Берлин уже передал Украине три системы [Patriot] и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке новых и восполнении [арсеналов]», — говорится в материале.

Как пишет издание, помимо ЗРК, инициатива США по поставкам оружия на Украину за счет Европы может включать отправку радиолокационных станций, комплексов радиоэлектронной борьбы, дронов-перехватчиков и артиллерии.

Ранее в июле глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене пообещала выделить Украине 30 миллионов евро на закупку Patriot.

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июля

    Отлично! Теперь небо Германии не прикрыто в принципе. Ждите сюрпризов немцы! А в США можно подумать этими "Patriot" торгуют на каждом углу.

    3
    0

