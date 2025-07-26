Германия передала Киеву три системы Patriot

WP: Германия передала Киеву три ЗРК Patriot и обсуждает новые поставки.

Германия уже передала Киеву три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Берлин уже передал Украине три системы [Patriot] и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке новых и восполнении [арсеналов]», — говорится в материале.

Как пишет издание, помимо ЗРК, инициатива США по поставкам оружия на Украину за счет Европы может включать отправку радиолокационных станций, комплексов радиоэлектронной борьбы, дронов-перехватчиков и артиллерии.

Ранее в июле глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене пообещала выделить Украине 30 миллионов евро на закупку Patriot.