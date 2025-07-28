Baltijas balss logotype

Германия хочет получить ракеты для нанесения ударов по Москве

Дата публикации: 28.07.2025
Германия хочет получить ракеты для нанесения ударов по Москве
ФОТО: Youtube

MWM: Германия хочет получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по Москве.

Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Дальность крылатой ракеты Tomahawk Block IV составляет 1600 километров, что позволяет подразделениям установок Typhon поражать с территории Германии цели в Москве, которая рассматривается как основная цель такого плана закупок», — говорится в материале.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что правительство страны направило США официальный запрос на закупку установок Typhon.

«Дальность действия этих систем вооружения значительно превышает то, что мы в настоящее время имеем в Европе... С их помощью Германия сможет повысить свой оборонный потенциал и значительно улучшить как свой потенциал сдерживания, так и потенциал Европы», — отметил он.

#война
  • DJ
    Danik Jupiters
    29-го июля

    А в букмекерской ставки уже есть
    Россия 1:1 Германия 100:1

    1
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    29-го июля

    Германия реально решила оторваться по полной... И оторвётся..... Чем думают я догадываюсь..... Войны )))))))))))))))))) Неужеле не понятно, что как на юкраине с ними ни кто воевать не будит... Прсылки с орехами прилетят... И ФСЁ)))))))) БЕРИТЕ КАРТУ, БЕРИТЕ СТЁРКУ И СТИРАЙТЕ ГЕРМАНИЮ.....))))))))) ВЫ ЧЕМ ТАМ ВСЕ ДУМАЕТЕ....!!!!!!!! ЯВНО НЕ ГОЛОВОЙ....

    13
    3
  • З
    Злой
    28-го июля

    Думаю для сегодняшних систем ПВО, эти ракеты не страшнее боевого топора индейцев северной америки, которые жили в 16-17 веках.

    34
    7
  • З
    Злой
    28-го июля

    Про томогавки я слышал ещё в середине 80-х, против них уже почти 40 лет есть противоядие, вы ещё ядра средневековые у сша купите по цене золота

    40
    5
  • пк
    полосатый конь
    28-го июля

    Tomahawk - дозвуковая крылатая ракета, принята на вооружение в 1983, по сути ржавое барахло. Если выпустить 1000 шт. до цели не долетит ни одна.

    35
    3
  • Е
    Ехидный
    28-го июля

    тогда уж пусть будут готовы встретить в Берлине Егорова и Кантарию !!! и потом пусть не орут "а нас за шо ???"!!!

    87
    10
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

