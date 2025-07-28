Германия хочет получить ракеты для нанесения ударов по Москве

Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Дальность крылатой ракеты Tomahawk Block IV составляет 1600 километров, что позволяет подразделениям установок Typhon поражать с территории Германии цели в Москве, которая рассматривается как основная цель такого плана закупок», — говорится в материале.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что правительство страны направило США официальный запрос на закупку установок Typhon.

«Дальность действия этих систем вооружения значительно превышает то, что мы в настоящее время имеем в Европе... С их помощью Германия сможет повысить свой оборонный потенциал и значительно улучшить как свой потенциал сдерживания, так и потенциал Европы», — отметил он.