Москву подвинули: Азербайджан начнет поставлять газ на Украину

Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Об этом со ссылкой на размещенное в Facebook заявление главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого сообщают СМИ.

По словам топ-менеджера, приобретенный у компании Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.

С 1 января поставки российского газа через территорию Украины были прекращены в связи с истечением срока транзитного соглашения. Минэнерго страны заявило тогда, что это произошло «в интересах национальной безопасности» и назвало остановку транзита историческим событием, к последствиям которого, а именно «надежному газоснабжению украинских потребителей», в Киеве заранее подготовились.