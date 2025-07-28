Baltijas balss logotype

Москву подвинули: Азербайджан начнет поставлять газ на Украину 1 1521

Дата публикации: 28.07.2025
Москву подвинули: Азербайджан начнет поставлять газ на Украину
Глава «Нафтогаза» анонсировал начало поставок азербайджанского газа на Украину.

Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Об этом со ссылкой на размещенное в Facebook заявление главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого сообщают СМИ.

По словам топ-менеджера, приобретенный у компании Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.

С 1 января поставки российского газа через территорию Украины были прекращены в связи с истечением срока транзитного соглашения. Минэнерго страны заявило тогда, что это произошло «в интересах национальной безопасности» и назвало остановку транзита историческим событием, к последствиям которого, а именно «надежному газоснабжению украинских потребителей», в Киеве заранее подготовились.

#война в украине
(1)
  • Е
    Ехидный
    28-го июля

    Алиев не Путин - хоть раз не заплатят, а майданутые платить не будут, и вентиль тут же перекроют !!!

