ЕС не сможет закупить у США энергоносители на $750 млрд - Politico 2 718

В мире
Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
ЕС не сможет закупить у США энергоносители на $750 млрд - Politico
ФОТО: Unsplash

Обещание ЕС купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов назвали фантастикой.

Страны Евросоюза (ЕС) не смогут реализовать планы Еврокомиссии (ЕК), которая обещала купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов. Фантастикой торговую сделку назвали в газете Politico.

Чтобы исполнить обещание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, странам Европы придется фактически утроить американский импорт энергоносителей в течение следующих трех лет. Однако технические препятствия и недостаточные полномочия Брюсселя в отношении импортных сделок означают, что достичь цели будет невероятно сложно. Названная сумма просто заоблачная и совершенно нереалистичная, заявила старший аналитик сырьевого агентства Kpler Лора Пейдж.

Годом ранее страны объединения приобрели энергоносителей на 375 миллиардов евро. Из этого объема лишь 76 миллиардов — оплата за поставки из США. Чтобы реализовать озвученные условия торговой сделки, ЕС придется утроить объемы закупки американских нефти и газа, при этом отказавшись от услуг других поставщиков, в том числе Норвегии, которая поставляет более дешевый газ по трубопроводу.

Как заявил руководитель отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюн Фалакшахи, сейчас ЕС закупает у США 12 процентов нефти и топлива. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в регионе могут обрабатывать лишь ограниченные доли специфического американского сырья, поэтому планы нарастить поставки более чем до 14 процентов — фантастика.

27 июля США и Европейский союз договорились о торговой сделке. По ее условиям ЕС обязался купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Как заявил обозреватель издания KP.RU Евгений Умеренков, эта сделка стала унизительной для Европы, так как «вывернув кошелек Европы» США грозят ей, что выведут войска с территории Европейского союза.

(2)
  • А
    Андрей
    29-го июля

    Да ладно! Зато оружие смогут! Примерно на такую же сумму, а то и больше! Кто-то что-то умалчивает, блин! Случшайте Лаврова Сергея - он правду уже сказал.

    8
    1
  • Ч
    Чангл
    29-го июля

    Смогут. Просто жители за всё заплатят 🤣🤣🤣 лард 350 миллиардов Америке, плюс 800 миллиардов на оборону. Вопрос геникологу, где деньги брать фон Дер ляйн? У тебя как профессия, так и жизнь, через одно место 🤣🤣🤣🤣

    14
    1

