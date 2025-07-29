Войска РФ ударили по колонии в Запорожье: погибли не менее 16 человек

Россия нанесла удар по пенитенциарному учреждению Запорожской области. По данным властей в исправительной колонии погибли по меньшей мере 16 человек, десятки получили ранения. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал действия РФ военным преступлением:

"Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области. Известно о 16 погибших, 35 получили ранения. Разрушены дома рядом. Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить.

Режим путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен испытать экономические и военные удары, которые лишат его возможностей воевать. Угроза войны в Европе против стран НАТО вполне реальна, пока Путин наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР".