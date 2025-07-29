Baltijas balss logotype

Войска РФ ударили по колонии в Запорожье: погибли не менее 16 человек 1 548

Дата публикации: 29.07.2025
Euronews
Войска РФ ударили по колонии в Запорожье: погибли не менее 16 человек

Россия нанесла удар по исправительной колонии в Запорожской области Украины. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал действия РФ военным преступлением.

Россия нанесла удар по пенитенциарному учреждению Запорожской области. По данным властей в исправительной колонии погибли по меньшей мере 16 человек, десятки получили ранения. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал действия РФ военным преступлением:

"Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области. Известно о 16 погибших, 35 получили ранения. Разрушены дома рядом. Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить.

Режим путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен испытать экономические и военные удары, которые лишат его возможностей воевать. Угроза войны в Европе против стран НАТО вполне реальна, пока Путин наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР".

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    29-го июля

    Ну никак у армии РФ нет больше приоритетных целей,кроме ИТК и больниц,может хохлам подучить своих ПВОшниклв.

    8
    1

