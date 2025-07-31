«Следи за словами! Экономика России идёт на дно»: Трамп жёстко указал Медведеву его место

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева после его перепалки с сенатором американского Конгресса Линдси Грэмом. Американский лидер посоветовал политику следить за словами, а также высказался о пошлинах США и Индии.

Трамп поднял тему пошлин для России и Индии

Президент США грозил ввести пошлины для России и Индии. В случае с Индией он сообщал, что страна наряду с Китаем является крупнейшим покупателем энергоносителей у России. Поэтому, подчеркивал он, с 1 августа «для Индии вводятся штрафы» за такую политику. Трамп также угрожал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто соглашение по Украине.

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Пусть их умирающие экономики катятся ко дну вместе — мне нет до этого дела. Мы и так почти не ведем дел с Индией — их таможенные пошлины одни из самых высоких в мире. То же самое касается и России: между ней и США практически нет торговых отношений — и пусть так и остается», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что Медведев вступает на опасную территорию

Говоря о пошлинах для России и Индии, Трамп также высказался о зампреде Совбеза РФ Дмитрии Медведеве, который раскритиковал поставленный Москве ультиматум.

«А Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще мнит себя главой государства, стоит следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — высказался Трамп и попросил передать российскому политику, чтобы тот следил за словами.