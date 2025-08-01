Baltijas balss logotype

Неожиданно: Европа бьет рекорды по закупке российского газа 1 1814

Дата публикации: 01.08.2025
Неожиданно: Европа бьет рекорды по закупке российского газа
ФОТО: Global Look Press

Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» достигли рекордных объемов, пишут СМИ.

Июльский экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордных с момента его запуска 1,59 миллиарда кубометров. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что за семь месяцев 2025 года поставки газа по этому газопроводу выросли почти на семь процентов, до 9,91 миллиарда кубометров. В то же время июльский экспорт вырос на 41 процент относительно первого летнего месяца и на 5 процентов, если сравнивать с июлем 2024 года. Достигнутый результат стал абсолютным рекордом с момента начала работы «Турецкого потока».

В начале июля сообщалось о резком росте поставок газа по этому трубопроводу в первом полугодии. Тогда экспорт топлива вырос на семь процентов год к году и составил 8,3 миллиарда кубометров. В январе и феврале поставки вышли на рекордные 50,2 и 55,4 миллиона кубометров.

#европа
  • Ч
    Чангл
    1-го августа

    Ну так гинеколог заключила выгодную сделку, пытаются забить до верха, чтобы потом не платить за этот же газ в три раза дороже. Пиз...а это не политика.

    37
    2

