Слова спецпредставителя Китая при ООН Гэн Шуана удивили представителя США Дороти Ши во время заседания. Такое мнение выразило китайское издание Sohu.

«Столкнувшись с давлением в ООН, Гэн Шуан не только не попался в ловушку оппонента, но и буквально несколькими словами лишил его дара речи», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что китайский представитель застиг врасплох Ши, задав вопросы об истоках украинского конфликта, российско-американском противостоянии и военной помощи США Киеву. После того как Гэн Шуан закончил речь, пишет Sohu, зал погрузился в тишину.

26 июля стало известно, что на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) произошла перепалка между представителями Китая и США. Исполняющая обязанности американского посла Дороти Ши потребовала от Пекина «прекратить разжигать агрессию России», косвенно поддерживая производство оружия. Гэн Шуан ответил, что Китай никогда не был участником украинского конфликта, и призвал Соединенные Штаты не перекладывать ответственность за этот кризис на Пекин.