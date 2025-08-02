instagram.com/juanflorians
Бывший актёр порнофильмов и активист за права геев Хуан Карлос Флориан станет новым министром по делам равноправия Колумбии, сообщил в пятницу источник в правительстве, пишет LETA со ссылкой на AFP.
Предполагается, что назначение Флориана вызовет бурные дебаты в глубоко католической стране.
Флориан, ранее работавший секс-работником и создателем гей-порно, возглавит министерство, обеспечивающее доступ уязвимых сообществ к социальным программам.
Он уже занимал пост министра и работал в различных международных организациях.
С тех пор как в 2022 году президентом Колумбии стал левый политик Густаво Петро, в его правительстве сменились более 50 министров.
Оставить комментарий(2)