Бывший порноактёр станет министром в Колумбии 2 503

В мире
Дата публикации: 02.08.2025
Бывший актёр порнофильмов и активист за права геев Хуан Карлос Флориан станет новым министром по делам равноправия Колумбии, сообщил в пятницу источник в правительстве, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Предполагается, что назначение Флориана вызовет бурные дебаты в глубоко католической стране.

Флориан, ранее работавший секс-работником и создателем гей-порно, возглавит министерство, обеспечивающее доступ уязвимых сообществ к социальным программам.

Он уже занимал пост министра и работал в различных международных организациях.

С тех пор как в 2022 году президентом Колумбии стал левый политик Густаво Петро, в его правительстве сменились более 50 министров.

  • A
    Aleks
    2-го августа

    Так такие сейчас в почете Наркоманы,порно актрисы,различные извращенцы.Степень образованности и любви к Родине теперь не играет никакой роли-главное,чтобы строго исполнял приказы,а за это получал материальные блага из бюджета своих же стран.И чем лучше исполняешь эти приказы по уничтожению своих стран- тем больше получаешь и никакие спецслужбы видеть коррупцию не будут,потому как туда ставят слеповатых и глуховатый.Взять КНАБ,например.Вообще ничего не видит

    3
    5
  • пк
    полосатый конь
    Aleks
    2-го августа

    Главное, чтобы правильно тяфкал, за кубик сахара.

    1
    4

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 25
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 26
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 37
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 43
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 42
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 57
