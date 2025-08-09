Сайт Visual Capitalist составил свежий глобальный рейтинг самых популярных языков мира. Из него следует, что языковая карта планеты меняется, и европейские языки сдают позиции.

Первое место в рейтинге всё ещё занимает английский язык, который остаётся языком международного общения, научных исследований и туризма. На нем, по данным исследования, говорят сегодня в мире 1,53 миллиарда человек, а для более 80 стран он является официальным или вторым языком.

На втором месте расположился китайский: он же – язык мандарин, которым пользуются 990 миллионов человек. И хотя ареал его употребления ограничен, в основном, Китаем (хотя в Сингапуре и Малайзии он также используется), удивляться не приходится. На второе место его поместили впечатляющие демографические показатели Поднебесной.

На третьем месте – хинди: на нём говорят 609 миллионов человек. Рост обеспечен демографическим взрывом в Индии, а также распространением хинди как второго языка среди многонационального населения других штатов этой страны.

Четвёртое место – у испанского. На языке Сервантеса и Лорки сегодня говорят 558 миллионов человек, которые живут как в Испании, так и в обеих Америках, южной и северной.

Пятое место занял литературный арабский: им пользуются 335 миллионов человек. Почему именно литературный? Потому что в каждой арабской стране – свой диалект, и объединяет их именно наддиалектная разновидность арабского, используемая на письме и в формальной речи образованных арабов. Если же брать все диалекты, то пользователей получится, конечно, гораздо больше.

Но что же с другими европейскими языками? Неужели английский и испанский – единственные, кто не утерял свои позиции? Увы и ах – другие утратили прежнюю популярность и могут жить лишь воспоминаниями о былом. Два ранее невероятно распространённых европейских языка – французский и португальский – не вошли даже в пятёрку топовых в мире. Так, французский, по подсчётам Visual Capitalist, используют 312 миллионов человек. Что касается лузофонов (так именуют носителей португальского языка – от названия древнеримской провинции Лузитании), то их мире, благодаря португалоязычной Бразилии, - 267 миллионов.

Из шести официальных языков Организации Объединённых Наций мы, таким образом, не обсудили только русский. Он, как и французский, не вошёл в первую пятёрку, но вошёл в первую десятку, расположившись на девятом месте по популярности в мире. На сегодняшний день на великом и могучем говорят 253 миллиона человек, включая не только Россию и некоторые страны бывшего СССР, но и обширные русскоязычные сообщества, живущие как в Европе, так и в Америке.

А вот латышский, хоть и является одним из языков Европейского союза, в список популярных языков мира не попал. Дело в том, что этнолингвистическая база Ethnologue, на основании которой создавался свежий рейтинг, учитывает только языки, на которых говорит более 50 миллионов человек.

Какую же пищу для размышлений нам даёт топ самых популярных языков мира? Три языка из первой пятёрки – не европейские. Шесть языков из первой десятки – не европейские. На наших глазах происходит глобальное замещение одних языков другими, в котором европейские играют всё меньшую роль. И скоро могут последовать радикальные изменения. Например, судя по высокотехнологичному прорыву, который сейчас совершает Китай, языком науки вполне может стать мандарин. А судя по провальной политике ЕС по приёму мигрантов, языком европейских обывателей будет арабский…