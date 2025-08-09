По словам главы комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может привести к полному краху существующего международно-правового пространства, прежде всего с точки зрения определения сущности агрессии.

«Если агрессор силой добьётся признания изменения границ, международное право больше не будет платить красный крест. Его заменит принцип «сила превыше права, — пишет Михкельсон в социальных сетях. - Безопасность Украины, Тайваня, Филиппин, стран Балтии, Финляндии, Польши, Румынии, Молдовы, Болгарии и многих других станет гораздо более хрупкой».

Михкельсон рекомендует европейским лидерам сделать всё возможное, чтобы помочь США избежать роковой ошибки и сосредоточиться на том, что действительно способствует созданию и поддержанию мира: уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Аляска не должна стать новым Мюнхеном, Тегераном или Ялтой», — предупреждает Михкельсон в своей публикации.

Запланированная встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа была подтверждена помощником российского лидера Юрием Ушаковым в субботу вечером.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И кажется совершенно логичным, что наша делегация просто пролетает над Беринговым проливом, а столь важный и долгожданный саммит лидеров двух стран проходит на Аляске», — сказал Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу предупредил, что решения, принятые без Украины, не принесут мира, и исключил передачу территорий России.

«Любые решения против нас, любые решения без Украины — это решения против мира. Они ни к чему не приведут», — написал Зеленский в социальных сетях, добавив, что Украина готова к реальным решениям, которые могут принести мир.

Он добавил, не вдаваясь в подробности, что мир должен быть достойным и что война не может быть закончена без Украины.