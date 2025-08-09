Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Встреча Трампа и Путина на Аляске может вести к краху правового пространства - Рийгикогу 3 1325

В мире
Дата публикации: 09.08.2025
BNS
Изображение к статье: Встреча Трампа и Путина на Аляске может вести к краху правового пространства - Рийгикогу
ФОТО: dreamstime

По словам главы комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может привести к полному краху существующего международно-правового пространства, прежде всего с точки зрения определения сущности агрессии.

«Если агрессор силой добьётся признания изменения границ, международное право больше не будет платить красный крест. Его заменит принцип «сила превыше права, — пишет Михкельсон в социальных сетях. - Безопасность Украины, Тайваня, Филиппин, стран Балтии, Финляндии, Польши, Румынии, Молдовы, Болгарии и многих других станет гораздо более хрупкой».

Михкельсон рекомендует европейским лидерам сделать всё возможное, чтобы помочь США избежать роковой ошибки и сосредоточиться на том, что действительно способствует созданию и поддержанию мира: уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Аляска не должна стать новым Мюнхеном, Тегераном или Ялтой», — предупреждает Михкельсон в своей публикации.

Запланированная встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа была подтверждена помощником российского лидера Юрием Ушаковым в субботу вечером.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И кажется совершенно логичным, что наша делегация просто пролетает над Беринговым проливом, а столь важный и долгожданный саммит лидеров двух стран проходит на Аляске», — сказал Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу предупредил, что решения, принятые без Украины, не принесут мира, и исключил передачу территорий России.

«Любые решения против нас, любые решения без Украины — это решения против мира. Они ни к чему не приведут», — написал Зеленский в социальных сетях, добавив, что Украина готова к реальным решениям, которые могут принести мир.

Он добавил, не вдаваясь в подробности, что мир должен быть достойным и что война не может быть закончена без Украины.

×
Читайте нас также:
#Путин #война РФ и Украины #Дональд Трамп #мирные переговоры
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
24
0
0
0
1
2

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео