Издание Politico публикует условия Украины по завершению войны. Эти условия президент Украины В. Зеленский сегодня может озвучить президенту США Д. Трампу в телефонном разговоре.
В число требований Киева в частности входят:
Долгосрочное прекращение огня до начала возможного обмена территориями. "Если Киеву в конечном итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках окончательной сделки, основанной на реалиях на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать", - заявил изданию Politico "человек, знакомый с ситуацией".
Россия должна заплатить Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери.
Гарантии безопасности: "Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить новое нападение России. Украина также игнорирует требования Москвы сократить ее 900-тысячную действующую армию — крупнейшую в Европе после России — и потребовать от союзников прекратить поставки оружия".
Дети и военнопленные должны вернуться домой. Украина заявляет, что почти 20 тыс. украинских детей были похищены Россией, а вернуть удалось только 1453.
Санкции должны действовать. "Киев и его европейские союзники хотят сохранить это давление, предупреждая, что снятие первичных и вторичных санкций и возобновление торговли дадут Москве время перегруппироваться для нового наступления и завершения завоевания Украины. Они также попытаются убедить Трампа, что угроза новых санкций США вынудит Путина вести более серьёзные переговоры".
