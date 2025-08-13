В число требований Киева в частности входят:

Долгосрочное прекращение огня до начала возможного обмена территориями. "Если Киеву в конечном итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках окончательной сделки, основанной на реалиях на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать", - заявил изданию Politico "человек, знакомый с ситуацией".

Россия должна заплатить Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери.

Гарантии безопасности: "Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить новое нападение России. Украина также игнорирует требования Москвы сократить ее 900-тысячную действующую армию — крупнейшую в Европе после России — и потребовать от союзников прекратить поставки оружия".

Дети и военнопленные должны вернуться домой. Украина заявляет, что почти 20 тыс. украинских детей были похищены Россией, а вернуть удалось только 1453.