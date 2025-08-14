Трамп обещает России суровые последствия, если Путин не согласится на прекращение огня, - CNN

В то же время, глава Белого дома не ответил прямо, идет ли речь о новых санкциях и пошлинах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если в пятницу, 15 августа, на встрече кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня, будут "очень суровые последствия", пишет CNN.

В материале указывается, что на уточняющий вопрос, введет ли он в таком случае против России новые санкции или пошлины, Трамп уклонился от ответа.

"Я не обязан это говорить. Будут очень суровые последствия", - добавил глава Белого дома.

Также американский президент добавил, что ситуация в Украине становилась очень плохой и он, как минимум, значительно ее успокоил.

"Думаю, вы со мной согласитесь. Значительно успокоил. Но они по-прежнему теряют тысячи солдат в неделю, и мы должны решить эту проблему", - отметил глава Белого дома.

Трамп высказался, что могло произойти, если бы он вообще не вмешался в ситуацию между Украиной и Россией.

"Посмотрите, мы не потеряли ни одного солдата, мы никого не потеряли. Но это была война, если бы я не вмешался, это могла бы быть Третья мировая война, я вам говорю. Байден не имел ни малейшего представления о том, что происходит", - сказал Трамп.

Ожидания от встречи Путина и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп во время переговоров с Путиным надеется достичь "определенного прекращения боевых действий" между Украиной и Россией. Рубио отметил, что для достижения мира "должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности и территориальных претензиях". Он добавил, что для того, чтобы мирное соглашение было заключено, нужно согласие обеих сторон - Украины и России.

Также мы писали, что спецпредставитель президента РФ по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев заявил, что Кремль рассматривает встречу Путина и Трампа на Аляске как возможность перезагрузить отношения между двумя странами. Дмитриев добавил, что существует много недоразумений относительно российской позиции. Поэтому, он считает важным, чтобы Россию услышали на этой встрече.