«Даже если погибнут миллионы русских — ему всё равно!» — эксперт объяснил, почему Путину выгодна война

«Проблема с окончанием войны в том, что если мы посмотрим на последние 70 лет — после окончания войны половина диктаторов перестают быть диктаторами. Это один из рисков для Путина», — пояснил Хиршс.

«Дальше — представьте, у тебя есть миллион солдат, которые были в Украине, а потом возвращаются домой. Они больше не получают свои высокие зарплаты, живут в Сибири, в каком-нибудь посёлке, где толком нет работы. Что они будут делать? Понятно, что они не будут особо довольны и счастливы, что денег больше нет. Они радикализированы — Путину нужно куда-то девать этих радикализированных солдат», — подчеркнул он.

Эксперт указал и на ещё одну причину, почему Путину выгодно продолжение войны: «Вокруг военной индустрии крутятся огромные деньги. Он заливает своих олигархов, свою элиту деньгами, чтобы они продолжали его поддерживать — всё это изменится, если война закончится. Так что для Путина война весьма выгодна, даже если там погибнут миллионы русских — ему всё равно, его режим продолжает функционировать».