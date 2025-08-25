С присвоением статуса иноагента Сергею Маркову все понятно и логично, исходя из нынешней логики: выступал за хорошие отношения с Азербайджаном и в самый неподходящий момент обострения между Москвой и Баку даже поехал туда на форум с участием Ильхама Алиева, отмечает телеграм-канал "Кремлевский Безбашенник".

Другой вопрос заключается в том, что Марков является достаточно известным и востребованным в мире российским политологом, который успешно транслировал точку зрения Москвы на внешнем контуре, будет ли он продолжать этим заниматься?

И в этой связи весьма интересно, надолго ли он сохранит этот статус? Прецедент снятия статуса иноагента уже существует. Возможен ли вариант, при котором Сергей Марков станет еще одним примером такого решения Минюста?

Для политолога Сергея Маркова получение статуса иноагента – это огромный удар и многочисленные трудности, в том числе и бытовые. По словам собеседников телеграм-канала «Незыгарь», Марков был предупрежден о таком варианте развития событий, но надеялся на своих заступников и полагал, что этого не случится. Среди тех, кто оказывал поддержку Маркову называют Сергея Кириенко и структуры Юрия Ковальчука, Сергея Нарышкина и Владимира Мединского. Однако удар по Маркову нанесен по линии Алексея Громова. Еще некоторое время назад медиа-активы под контролем Алексея Громова начали давать негативные оценки деятельности Маркова.

По словам друзей политолога, Сергей Марков эмигрировать из страны не будет. Связи в верхних эшелонах власти и влиятельные симпатизанты у него сохраняются. Его статус теперь будет аналогичным другому «системному иноагенту» Алексею Венедиктову, который продолжает контактировать с Дмитрием Песковым и московской мэрией.

История с Сергеем Марковым показывает, что колесо репрессивности иноагентской маркировки дошла, таким образом, и до системных политологов и ЛОМов. Впору говорить о системных иноагентах как отдельной категории акторов, список которых вероятно будет пополняться.

"Закон об иноагентстве таким образом уже приобрел статус токсичного инструмента, потерявшего механизм саморегуляции. И именно отношение к закону об иноагентах станет маркером возвращения политического режима к нормальности", - указывает телеграм-канал.