Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как пропутинский Сергей Марков сделался «системным иноагентом» 1 473

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Господину Маркову есть, отчего переживать.

Господину Маркову есть, отчего переживать.

"Крыша" от Кириенко оказалась не столь прочной.

С присвоением статуса иноагента Сергею Маркову все понятно и логично, исходя из нынешней логики: выступал за хорошие отношения с Азербайджаном и в самый неподходящий момент обострения между Москвой и Баку даже поехал туда на форум с участием Ильхама Алиева, отмечает телеграм-канал "Кремлевский Безбашенник".

Другой вопрос заключается в том, что Марков является достаточно известным и востребованным в мире российским политологом, который успешно транслировал точку зрения Москвы на внешнем контуре, будет ли он продолжать этим заниматься?

И в этой связи весьма интересно, надолго ли он сохранит этот статус? Прецедент снятия статуса иноагента уже существует. Возможен ли вариант, при котором Сергей Марков станет еще одним примером такого решения Минюста?

Для политолога Сергея Маркова получение статуса иноагента – это огромный удар и многочисленные трудности, в том числе и бытовые. По словам собеседников телеграм-канала «Незыгарь», Марков был предупрежден о таком варианте развития событий, но надеялся на своих заступников и полагал, что этого не случится. Среди тех, кто оказывал поддержку Маркову называют Сергея Кириенко и структуры Юрия Ковальчука, Сергея Нарышкина и Владимира Мединского. Однако удар по Маркову нанесен по линии Алексея Громова. Еще некоторое время назад медиа-активы под контролем Алексея Громова начали давать негативные оценки деятельности Маркова.

По словам друзей политолога, Сергей Марков эмигрировать из страны не будет. Связи в верхних эшелонах власти и влиятельные симпатизанты у него сохраняются. Его статус теперь будет аналогичным другому «системному иноагенту» Алексею Венедиктову, который продолжает контактировать с Дмитрием Песковым и московской мэрией. 

История с Сергеем Марковым показывает, что колесо репрессивности иноагентской маркировки дошла, таким образом, и до системных политологов и ЛОМов. Впору говорить о системных иноагентах как отдельной категории акторов, список которых вероятно будет пополняться.

"Закон об иноагентстве таким образом уже приобрел статус токсичного инструмента, потерявшего механизм саморегуляции. И именно отношение к закону об иноагентах станет маркером возвращения политического режима к нормальности", - указывает телеграм-канал.

Читайте нас также:
#кремль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    25-го августа

    что все так возбудились от этого иноагенства ??? по этому закону он должен декларировать поступление средств каждые три месяца - видимо есть что скрывать , отсюда и вся истерика !!!

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 294
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 0
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 5
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 35
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 39
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 309
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 79
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 0
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 5
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео