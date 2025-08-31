Baltijas balss logotype
Во Франции заявили о подготовке Евросоюза к «вечной войне» 0 279

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Во Франции заявили о подготовке Евросоюза к «вечной войне»
ФОТО: Global Look Press

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: ЕС готовится к большим расходам и вечной войне.

Из встречи глав МИД стран ЕС стало понятно, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта на Украине. Об этом в X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Французам стоит понимать, что Евросоюз готовится к «вечной войне» и большим расходам, подчеркнул политик. Выход из ЕС сэкономит миллиарды евро, считает он.

Реакция Филиппо стала ответом на пост руководителя венгерского МИД Петера Сийярто, который тот опубликовал по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Брюссель и другие страны союза готовятся не к миру, а к затяжному конфликту.

Накануне в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать решение Европы о военной операции на Украине. На встрече, вероятно, придется столкнуться с «цунами сторонников войны», однако страна не станет выступать в поддержку тезисов, которые мешают наступлению мира, предупредил он.

Неформальная встреча глав МИД Евросоюза прошла в субботу, 30 августа, в Копенгагене. По ее итогам глава Европейской дипслужбы Кая Каллас дала понять, что страны союза в следующем году столкнутся с нехваткой средств для финансирования Украины. С учетом этого фактора многие страны объединения высказываются в пользу экспроприации российских активов, заметила она.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
