Зеленский: США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет. А что потом? 2 417

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский: США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет. А что потом?
ФОТО: Global Look Press

США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продлить их. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Я думаю, нам нужно больше 15 лет, и буду считать большим успехом, если [президент США Дональд] Трамп согласится с этим на встрече», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом прекращение украинского конфликта.

Читайте: "Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг"

#США #Украина #Дональд Трамп #безопасность #политика
Оставить комментарий

(2)
  • 010725
    010725
    27-го декабря

    Какое ещё "потом" ?

    4
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го декабря

    Можно предлагать и обсуждать, а также согласовывать до бесконечности, - но всё будет упиратся в интересы России.

    7
    1

