LRT: Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин после полугода с момента оповещения Организации объединенных наций (ООН) по этому вопросу. Об этом сообщает LRT.

«В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин», — говорится в сообщении агентства.

Это произошло ровно спустя полгода официального обращения Вильнюса в ООН. Вместе с Литвой аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Финляндия. Литва также граничит с Калининградской областью России.

В июле президент Украины Владимир Зеленский также приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для страны.

Также недавно стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении применяют мины, замаскированные под грибы.