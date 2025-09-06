Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США приступили к летным испытаниям «самолета ядерной войны» 2 306

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Фото: Balon Greyjoy / Wikimedia

Фото: Balon Greyjoy / Wikimedia

Defense News: ВВС США приступили к летным испытаниям самолета E-4C SAOC.

Военно-воздушные силы (ВВС) США и компания Sierra Nevada приступили к летным испытаниям борта E-4C Survivable Airborne Operations Control (SAOC), известного как «самолет Судного дня». Об этом сообщает издание Defense News.

Испытания будущего воздушного командного пункта проводятся в Центре авиационных инноваций и технологий в Дейтоне (штат Огайо). По данным Sierra Nevada, летные испытания стартовали 7 августа и продолжатся в 2026 году. Кроме Огайо, борт будет совершать тестовые полеты в штате Канзас.

«SAOC призван служить воздушным командно-штабным центром, который будет задействован в самых катастрофических обстоятельствах. В случае ядерной войны или другой масштабной катастрофы, которая уничтожит или выведет из строя большинство военных командных центров, SAOC позволит президенту руководить американскими войсками и передавать приказы с воздуха», — напоминает портал.

В мае 2024-го издание сообщило, что американская компания Sierra Nevada в течение ближайших одного-четырех месяцев начнет строительство E-4C SAOC.

В апреле 2023-го портал TWZ со ссылкой на представителя корпорации Northrop Grumman рассказал, что перспективный американский «самолет Судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    6-го сентября

    Похож на ИЛ-76

    1
    0
  • С
    Сарказм
    Злой
    6-го сентября

    Ахась, 2 крыла и хвост имеются, на этом схожесть заканчивается. "Самолет разрабатывается на базе Boeing 747-8i, это самый большой из гражданских самолетов, построенных в США и самый длинный в мире". Начнем с того, что Боинг изначально был пассажирским, а ИЛ-76 - военно-транспортным (была модификация для перевозки пассажиров, построено ровно 2 самолета). Максимальный взлетный вес - 442 т у Боинга, у ИЛ-76 в зависимости от модификации от 150 до 210 т, максимальная дальность полета с полной загрузкой - примерно 13-14,5 тыс км у Боинга, и от 4 до 7,5 тыс. км у ИЛ-76 разных модификаций, максимальная крейсерская скорость - 920 км/ч у Боинга, 850 - у ИЛ.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 173
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 336
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 181
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 199

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 4
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 23
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 22
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 26
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 47
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 44
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 4
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 23
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео