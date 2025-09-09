Из-за летающего объекта приостановлены полеты в Вильнюсском аэропорту

После того, как компания "Oro navigacija" сообщила службам Вильнюсского аэропорта о "зафиксированном летающем объекте", полеты в аэропорту во вторник утром были временно приостановлены в связи с мерами безопасности, сообщил Национальный центр управления кризисами (НЦУК) Литвы.

"Литовские ВВС с помощью своих радаров зафиксировали неопознанный объект, движущийся из Беларуси в сторону Литвы. Сигнал также был кратковременно зафиксирован радарами наземных подразделений ПВО, однако визуального контакта не было", - сообщает центр.

В связи с этим истребители, выполнявшие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были задействованы с целью перехвата возможного приближающегося объекта. Однако, подлетев к предполагаемому радаром месту нахождения объекта, истребители визуально ничего не обнаружили.

"Их радары также не зафиксировали никакого объекта, задание истребителям было отменено", - сообщает НЦУК.

По данным центра, около 9 утра все полеты были возобновлены, а влияние на работу аэропорта и полеты "было минимальным".

На прошлой неделе полеты в Вильнюсском аэропорту также были приостановлены из-за поднятого в воздух беспилотника, заказанного компанией "Teltonika". По этой причине военно-транспортный самолет "Spartan" с президентом Гитанасом Науседой на борту из Финляндии не смог приземлиться в Вильнюсе около получаса.

Министерство транспорта и коммуникаций заявляет, что в настоящее время рассматривает вопрос о расширении бесполетных зон для беспилотников, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Летом в Литву прилетели два российских беспилотника "Гербера", один из которых нес два килограмма взрывчатки. Военные утверждают, что беспилотники, вероятно, использовались для атаки на Украину, но украинцы дезориентировали их с помощью средств радиоэлектронной борьбы.