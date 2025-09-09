Макрон назначил новым премьером Франции министра обороны

Себастьен Лекорню стал седьмым премьер-министром Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году и пятым за три последних года.

Макрон, как сообщается, поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте Франции, "с целью принятия государственного бюджета и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы".

Только после завершения этих партийных дискуссий Себастьен Лекорню предложит президенту Франции состав своего правительства, добавили в Елисейском дворце.

Предыдущий глава правительства Франции Франсуа Байру во вторник подал президенту заявление об отставке. Это произошло после того, как парламент прогнозируемо провалил голосование за вотум доверия его правительству.