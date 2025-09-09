В Европе разгромлена сеть белорусских шпионов

Спецслужбы Чехии в сотрудничестве со спецслужбами Румынии и Венгрии выявили и ликвидировали действовавшую в Европе белорусскую шпионскую сеть, сообщила в понедельник, 8 сентября, чешская Служба безопасности и информации (BIS).

В Праге объявлен персоной нон грата сотрудник посольства Беларуси, которого чешские спецслужбы назвали "офицером разведслужбы, работавшим под дипломатическим прикрытием", а в Румынии задержан бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Молдовы, который, как утверждается, работал на Минск, сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Из сообщения BIS следует, что разведывательную сеть в Европе создавал Комитет государственной безопасности Беларуси, который стремился наладить сеть агентов и сбора разведывательной информации. Глава МИД Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х: "Благодарю BIS и чешскую дипломатию за разоблачение и наказание белорусских агентов, занимавшихся шпионажем. Мы не позволим агентам разгуливать по нашей стране и защитим Чешскую Республику". Имя дипломата, которому предписано в течение 72 часов покинуть Чехию, не называется.

Задержанный молдавский офицер

Среди предполагаемых участников белорусской шпионской сети - бывший замглавы Службы разведки Молдовы (SIS). Румынская служба Радио Свобода подтвердила задержание 47-летнего высокопоставленного молдавского офицера, имя которого не называется, сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Его обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси, он находится под следствием по подозрению в государственной измене, отмечают "Настоящее Время" и Белорусская служба Радио Свобода.

Подозреваемый, как утверждается, за последний год дважды встречался с сотрудниками КГБ в Будапеште. В BIS отмечают, что белорусские агенты активно пользовались возможностью свободного перемещения дипломатов по Европе. В связи с этим глава чешской спецслужбы Михал Коуделка напомнил о чешском предложении "ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в Шенгенской зоне". Это предложение обсуждается на уровне Евросоюза, но консенсус по нему пока не достигнут.