Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе разгромлена сеть белорусских шпионов 2 434

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
Deutsche Welle
В Европе разгромлена сеть белорусских шпионов

Действовавшая в Европе шпионская сеть была разоблачена совместно спецслужбами Чехии, Румынии и Венгрии. Сотрудник посольства Беларуси в Праге объявлен персоной нон грата.

Спецслужбы Чехии в сотрудничестве со спецслужбами Румынии и Венгрии выявили и ликвидировали действовавшую в Европе белорусскую шпионскую сеть, сообщила в понедельник, 8 сентября, чешская Служба безопасности и информации (BIS).

В Праге объявлен персоной нон грата сотрудник посольства Беларуси, которого чешские спецслужбы назвали "офицером разведслужбы, работавшим под дипломатическим прикрытием", а в Румынии задержан бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Молдовы, который, как утверждается, работал на Минск, сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Из сообщения BIS следует, что разведывательную сеть в Европе создавал Комитет государственной безопасности Беларуси, который стремился наладить сеть агентов и сбора разведывательной информации. Глава МИД Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х: "Благодарю BIS и чешскую дипломатию за разоблачение и наказание белорусских агентов, занимавшихся шпионажем. Мы не позволим агентам разгуливать по нашей стране и защитим Чешскую Республику". Имя дипломата, которому предписано в течение 72 часов покинуть Чехию, не называется.

Задержанный молдавский офицер

Среди предполагаемых участников белорусской шпионской сети - бывший замглавы Службы разведки Молдовы (SIS). Румынская служба Радио Свобода подтвердила задержание 47-летнего высокопоставленного молдавского офицера, имя которого не называется, сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Его обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси, он находится под следствием по подозрению в государственной измене, отмечают "Настоящее Время" и Белорусская служба Радио Свобода.

Подозреваемый, как утверждается, за последний год дважды встречался с сотрудниками КГБ в Будапеште. В BIS отмечают, что белорусские агенты активно пользовались возможностью свободного перемещения дипломатов по Европе. В связи с этим глава чешской спецслужбы Михал Коуделка напомнил о чешском предложении "ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в Шенгенской зоне". Это предложение обсуждается на уровне Евросоюза, но консенсус по нему пока не достигнут.

Читайте нас также:
#белоруссия #разведка #европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Так,как работает белорусский КГБ,мало кто работает из спецслужб мира.Одна операция по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине чего стоит,поэтому я мало верю этому вопросу,ведь батька сохранил лучшее ,сто было в КГБ СССР,пока его главой не стал Либерман-Андропов и КГБ стал работать на развал Союза ..

    6
    1
  • п
    прохожий
    9-го сентября

    В Штирлице . все узнавали советского шпиона , за ним тащился парашют .

    9
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 176
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 341
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 183
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 201

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 12
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 34
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 31
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 34
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 56
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 52
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 12
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 34
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео