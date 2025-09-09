В какой стране Европы цены на шоколад выросли больше всего?

Цены на шоколад резко выросли по всему миру из-за плохого урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре. В Польше рост составил 39,1%, что является самым высоким показателем в ЕС.

Из-за плохого урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре, крупнейших мировых производителях какао, цена на шоколад по всему миру за последний год выросла.

Но где в Европейском Союзе потребители столкнулись с самым большим ростом цен?

Польша заняла первое место с ростом на 39,1% по состоянию на май 2025 года по сравнению с 2024-ым.

По данным Евростата, в среднем по Европе цены в мае были на 21,1% выше, чем годом ранее.

Другие страны, сообщившие о значительном росте цен, включают Эстонию (+37,9%), Литву (+36,5%), Латвию (+33,2%), Швецию (+28,0%) и Финляндию (+26,0%).

Рост цен был менее значительным в Люксембурге (+5,2%), на Кипре (+9,0%), в Италии (+12,0%), на Мальте (+12,2%) и в Австрии (+13,4%).

Какао, которое раньше торговалось по цене от 2 000 до 3 000 евро за тонну, достигло примерно 13 000 евро за тонну на определенный период.

Аналитики ожидают, что его цена останется на уровне около 9 000 евро к концу года.

В сезоне 2023/2024 глобальный рынок какао пострадал от снижения производства. Международная организация по вопросам выращивания какао оценила, что производство сократилось примерно на 10% по сравнению с предыдущим сезоном.

Эксперты объясняли этот дефицит какао различными факторами, такими как плохие погодные условия — включая интенсивные осадки, за которыми следовали более длительные, чем обычно, засушливые сезоны — изменение климата и болезни культур в Западной Африке.

Аналитики рынка оценили, что дефицит поставок какао — разница между потребительскими спросами и тем, что рынок может предоставить — увеличился до 478 000 метрических тонн в сезоне 2023/2024, что является самым высоким дефицитом за 60 лет.

Подорожание какао привело к беспрецедентной инфляции цен на шоколад, что, в свою очередь, оказало давление на прибыль производителей шоколада как в Европейском Союзе, так и по всему миру.