Вслед за Латвией и Польша объявила о подготовке российским учениям «Запад-2025»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна на этой неделе закроет границу с Беларусью на фоне предстоящих учений "Запад-2025".

Туск заявил, что "агрессивные российско-белорусские учения „Запад" начнутся в пятницу, 12 сентября.

"В четверг вечером мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды", – объявил польский премьер.

Крупнейшие российско-белорусские военные учения этого года, "Запад-2025", состоятся 12-16 сентября. Предполагается, что в этих учениях примут участие около 40 тысяч военнослужащих и современная военная техника.

Как сообщал bb.lv, еще в начале сентября в связи с проводимыми Россией и Беларусью военными учениями "Запад-2025" министр обороны Андрис Спрудс поручил Национальным вооруженным силам усилить готовность для обеспечения усиленного наблюдения за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение Земессардзе.

В свою очередь латвийское Бюро по защите Сатверсме (разведка и контрразведка) хранит относительное спокойствие. Угроза, исходящая от учений "Запад-2025", для Латвии и НАТО оценивается как низкая, считают в Бюро.